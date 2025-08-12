इस महीने होगी 2025 की अंतिम ग्रह परेड

इस महीने होगी 2025 की अंतिम 'ग्रह परेड', आप ऐसे देख सकेंगे एक साथ 6 ग्रह

लेखन बिश्वजीत कुमार 06:59 pm Aug 12, 202506:59 pm

क्या है खबर?

खगोलीय घटनाओं में रुचि रखने वाले लोगों के लिए इस साल अगस्त का महीना काफी खास है। 17 अगस्त को सुबह के आकाश में एक दुर्लभ 'ग्रह परेड' दिखाई देगी, जिसमें पृथ्वी के 6 पड़ोसी ग्रह (बुध, शुक्र, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून) एक साथ नजर आएंगे। यह नजारा 17-20 अगस्त तक खास रूप से देखा जा सकेगा। कई हफ्तों से ये ग्रह दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बुध के शामिल होने से यह परेड और भी खास बन जाएगी।