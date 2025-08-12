इस महीने होगी 2025 की अंतिम 'ग्रह परेड', आप ऐसे देख सकेंगे एक साथ 6 ग्रह
क्या है खबर?
खगोलीय घटनाओं में रुचि रखने वाले लोगों के लिए इस साल अगस्त का महीना काफी खास है। 17 अगस्त को सुबह के आकाश में एक दुर्लभ 'ग्रह परेड' दिखाई देगी, जिसमें पृथ्वी के 6 पड़ोसी ग्रह (बुध, शुक्र, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून) एक साथ नजर आएंगे। यह नजारा 17-20 अगस्त तक खास रूप से देखा जा सकेगा। कई हफ्तों से ये ग्रह दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बुध के शामिल होने से यह परेड और भी खास बन जाएगी।
तरीका
कब और कैसे देखें ग्रहों की परेड?
ग्रहों को देखने का सबसे अच्छा समय सूर्योदय से लगभग 1 घंटा पहले होगा। यह नजारा दोनों गोलार्धों से देखा जा सकता है, जिससे दुनियाभर के आकाश प्रेमियों को एक अनूठा मौका मिलेगा। बेहतर अनुभव के लिए साफ पूर्वी क्षितिज और कम रोशनी वाले स्थान का चुनाव करें। बुध क्षितिज के सबसे करीब होगा, जबकि बृहस्पति और शनि के बीच यूरेनस और नेपच्यून नजर आएंगे। यूरेनस और नेपच्यून को साफ देखने के लिए दूरबीन या टेलिस्कोप की जरूरत होगी।
अगली घटना
अगली परेड का करना होगा लंबा इंतजार
ऐसी ग्रह परेड एक दुर्लभ घटना होती है। अगला मौका फरवरी, 2026 में मिलेगा, यानी लगभग 6 महीने बाद। इसलिए यह समय शौकिया और अनुभवी खगोलविदों दोनों के लिए खास है। इस संरेखण का 50 प्रतिशत हिस्सा पहले ही हो चुका है और अब अंतिम चरण में सभी 6 ग्रह एक साथ दिखाई देंगे। इस मौके को न चूकें, क्योंकि यह खगोलीय दृश्य लंबे समय तक यादगार रहने वाला है।