व्हाट्सऐप पर बनाएं गणतंत्र दिवस 2026 के कस्टम स्टिकर, जानिए क्या है तरीका
क्या है खबर?
गणतंत्र दिवस पर आप शुभकामना देने के लिए आम GIF और इमेज से हटकर कुछ अलग करना चाहते हैं तो व्हाट्सऐप पर कस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) स्टिकर बनाने की सुविधा मिलती है। इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पहले से ही कई स्टिकर उपलब्ध हैं, लेकिन मेटा AI का उपयोग करके यूजर कुछ ही सेकेंड में बिल्कुल नए AI-कस्टमाइज्ड स्टिकर बना सकते हैं। आइये जानते हैं व्हाट्सऐप का उपयोग करके कस्टम गणतंत्र दिवस स्टिकर कैसे बना सकते हैं।
तरीका
इस तरीके से बनाएं स्टिकर
अपने स्मार्टफोन में व्हाट्सऐप खोलें और उस पर्सनल या ग्रुप चैट पर जाएं, जिसमें आप स्टिकर भेजना चाहते हैं। मैसेज बार में इमोजी आइकन पर क्लिक करने के बाद स्टिकर टैब पर जाएं। सर्च बार के ठीक नीचे 'क्रिएट' विकल्प चुनें और 'जनरेट विद AI' चुनें। अब 2026 गणतंत्र दिवस का कस्टम स्टिकर बनाने के लिए अपना प्रॉम्प्ट- 'भारतीय ध्वज और अशोक चक्र वाला 2026 गणतंत्र दिवस स्टिकर' या 'तिरंगे थीम और 26 जनवरी टेक्स्ट वाला देशभक्तिपूर्ण भारत स्टिकर' डालें।
प्रॉम्प्ट
स्टिकर बनाने के लिए इस्तेमाल करें ये प्रॉम्प्ट
इसके बाद प्लेटफॉर्म आपके विवरण के आधार पर अलग-अलग स्टिकर विकल्प जनरेट करेगा। अपनी पसंद के स्टिकर पर टैप करें और उसे भेज दें। चुना गया स्टिकर आपके 'रीसेंट' स्टिकर में सेव हो जाएगा। आप स्टिकर बनाने के लिए 'क्यूट इंडियन चाइल्ड सैल्यूटिंग विद ए ट्राईकलर बैकग्राउंड', 'इंडियन मैप मेड ऑफ ऑरेंज, व्हाइट एंड ग्रीन फ्लावर्स', 'रिपब्लिक डे 2026 फ्यूचरिस्टक टेक्स्ट आर्ट' या 'अशोक चक्र ग्लोइंग नियॉन स्टाइल' या 'टाइगर रनिंग विद इंडियन फ्लैग कैप' प्रॉम्प्ट इस्तेमाल कर सकते हैं।