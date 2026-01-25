व्हाट्सऐप पर गणतंत्र दिवस 2026 के कस्टम स्टिकर बना सकते हैं

व्हाट्सऐप पर बनाएं गणतंत्र दिवस 2026 के कस्टम स्टिकर, जानिए क्या है तरीका

क्या है खबर?

गणतंत्र दिवस पर आप शुभकामना देने के लिए आम GIF और इमेज से हटकर कुछ अलग करना चाहते हैं तो व्हाट्सऐप पर कस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) स्टिकर बनाने की सुविधा मिलती है। इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पहले से ही कई स्टिकर उपलब्ध हैं, लेकिन मेटा AI का उपयोग करके यूजर कुछ ही सेकेंड में बिल्कुल नए AI-कस्टमाइज्ड स्टिकर बना सकते हैं। आइये जानते हैं व्हाट्सऐप का उपयोग करके कस्टम गणतंत्र दिवस स्टिकर कैसे बना सकते हैं।