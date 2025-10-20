AWS डाउन होने के कारण कौन-कौन से बड़े प्लेटफॉर्म हुए प्रभावित? 

AWS डाउन होने के कारण कौन-कौन से बड़े प्लेटफॉर्म हुए प्रभावित?
क्या है खबर?
अमेजन का क्लाउड विभाग अमेजन वेब सर्विसेज (AWS) आज (20 अक्टूबर) डाउन होने के कारण दुनियाभर के कई बड़े प्लेटफॉर्म की सेवाएं ठप पड़ गई हैं। इस आउटेज से लाखों यूजर्स और व्यवसायों को वेबसाइट और ऐप्स तक पहुंचने में दिक्कत हुई। AWS ने कहा कि उन्होंने प्रारंभिक सुधार लागू कर दिए हैं, लेकिन पूर्ण समाधान की दिशा में काम जारी है। कई प्लेटफॉर्म पर देरी और कनेक्टिविटी समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं।
सेवाएं
प्रभावित प्लेटफॉर्म और सेवाएं
इस बड़े आउटेज से अमेजन, अमेजन प्राइम वीडियो, एलेक्सा, फोर्टनाइट, रोब्लॉक्स, क्लैश रॉयल, क्लैश ऑफ क्लैन्स, रेनबो सिक्स सीज और PUBG बैटलग्राउंड्स जैसी सेवाएं प्रभावित हुईं। इसके अलावा, स्नैपचैट, स्लैक, सिग्नल, कैनवा, डुओलिंगो, क्रंचरोल, गुडरीड्स, कॉइनबेस, रॉबिनहुड, वेनमो और चाइम भी ठप हुए। लिफ्ट, कॉलेजबोर्ड, वेरिजॉन, मैकडॉनल्ड्स ऐप और परप्लेक्सिटी AI सहित कई स्टार्टअप और व्यवसाय AWS की निर्भरता के कारण अपनी सेवाएं सही तरीके से नहीं चला पा रहे हैं।
अन्य
अमेजन ने क्या कहा?
AWS ने कहा कि संभावित मूल कारण की पहचान कर ली गई है और कुछ सेवाओं में सुधार के शुरुआती संकेत दिख रहे हैं। इस व्यवधान ने डिजिटल दुनिया में क्लाउड नेटवर्क पर निर्भरता और कमजोरियों को उजागर किया। AWS दुनिया का सबसे बड़ा क्लाउड प्रदाता है और इसके ठप होने से सरकारें, बैंक, मनोरंजन प्लेटफॉर्म और AI स्टार्टअप जैसी सेवाएं प्रभावित हुईं। पूरी दुनिया में इसके दूरगामी असर महसूस किए गए।