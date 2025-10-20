कई प्लेटफॉर्म पर विलंबता और कनेक्टिविटी समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं

AWS डाउन होने के कारण कौन-कौन से बड़े प्लेटफॉर्म हुए प्रभावित?

लेखन बिश्वजीत कुमार 03:47 pm Oct 20, 2025

अमेजन का क्लाउड विभाग अमेजन वेब सर्विसेज (AWS) आज (20 अक्टूबर) डाउन होने के कारण दुनियाभर के कई बड़े प्लेटफॉर्म की सेवाएं ठप पड़ गई हैं। इस आउटेज से लाखों यूजर्स और व्यवसायों को वेबसाइट और ऐप्स तक पहुंचने में दिक्कत हुई। AWS ने कहा कि उन्होंने प्रारंभिक सुधार लागू कर दिए हैं, लेकिन पूर्ण समाधान की दिशा में काम जारी है। कई प्लेटफॉर्म पर देरी और कनेक्टिविटी समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं।