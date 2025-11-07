अपने डिजिटल फुटप्रिंट को पूरी तरह से कैसे मिटाएं? यहां जानिए आसान तरीका

आज की जुड़ी हुई दुनिया में हर क्लिक, सर्च और ऑनलाइन खरीदारी का रिकॉर्ड बनता है, जिसे डिजिटल फुटप्रिंट कहा जाता है। यह आपके ऑनलाइन व्यवहार और पसंद की जानकारी रखता है। कंपनियां इसका उपयोग विज्ञापन और एल्गोरिदम तय करने में करती हैं, जबकि साइबर अपराधी इसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि अपनी ऑनलाइन पहचान को कैसे सुरक्षित रखा जाए और अनावश्यक डाटा को कैसे मिटाया जाए।

#1 गूगल एक्टिविटी डिलीट करें आपका ज्यादातर ऑनलाइन डाटा गूगल सर्विसेज में जमा होता है। इसके लिए myactivity.google.com पर जाकर अपनी सर्च, यूट्यूब और लोकेशन हिस्ट्री मिटाएं। 'ऑल द टाइम' विकल्प चुनने से पूरा डाटा हटाया जा सकता है। इससे आपकी खोज, देखी गई वीडियो और अन्य ऑनलाइन एक्टिविटी मिट जाएंगी। ऐसा करने से आपके विज्ञापनों और सिफारिशों में इस्तेमाल होने वाला व्यक्तिगत डाटा भी कम हो जाएगा, जिससे आपकी ऑनलाइन गोपनीयता और सुरक्षा दोनों और मजबूत हो जाएंगी।

#2 ट्रैकिंग और डाटा स्टोर रोकें डाटा मिटाने के बाद, जरूरी है कि नया डाटा फिर से इकट्ठा न हो। गूगल की 'एक्टिविटी कंट्रोल' सेटिंग में जाकर 'वेब एंड ऐप एक्टिविटी', 'लोकेशन हिस्ट्री' और 'यूट्यूब हिस्ट्री' को बंद करें। इससे आपकी आगे की खोजें, मार्ग और वीडियो देखने का रिकॉर्ड नहीं बनेगा। यह आपके डाटा पर नियंत्रण रखने और गोपनीयता को बेहतर बनाने का एक अहम तरीका है, जिससे आपकी ऑनलाइन पहचान सुरक्षित और अधिक निजी बनी रहती है।