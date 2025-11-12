गूगल फोटोज में जोड़े गए नैनो बनाना समेत कई अन्य नए AI फीचर्स

टेक दिग्गज कंपनी गूगल यूजर्स के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए गूगल फोटोज ऐप में नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) फीचर्स जोड़ रही है। अब ऐप में 'आस्क' बटन, 'AI टेम्पलेट्स' और 'नेचुरल लैंग्वेज सर्च' जैसी सुविधाएं जोड़ी गई हैं। इनमें से कई फीचर्स भारत में भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इनका उद्देश्य फोटो एडिटिंग को आसान बनाना और यूजर्स को तस्वीरों से जुड़ी अधिक जानकारी तुरंत उपलब्ध कराना है।

नैनो बनाना भारत में लॉन्च हुआ नैनो बनाना और AI टेम्पलेट्स गूगल अब अपने लोकप्रिय AI इमेज मॉडल 'नैनो बनाना' को भारत और अमेरिका में लॉन्च कर रही है। यह मॉडल तस्वीरों को नई शैलियों में बदलने की सुविधा देता है, जैसे रेनेसांस पोर्ट्रेट, रेट्रो लुक या कार्टून स्टाइल। इसके साथ 'AI टेम्पलेट्स' फीचर भी लाया गया है, जिससे यूजर्स एक क्लिक में फोटो को मनचाहे फॉर्मेट में बदल सकते हैं। ये दोनों फीचर्स अगले हफ्ते एंड्रॉयड के 'क्रिएट' टैब में उपलब्ध होंगे।

हेल्प मी एडिट 'हेल्प मी एडिट' से होगा पर्सनलाइज्ड फोटो एडिटिंग गूगल फोटोज में 'हेल्प मी एडिट' नाम का फीचर जोड़ा गया है, जो फेस ग्रुप सिस्टम की मदद से तस्वीर में मौजूद लोगों को पहचानता है। यह फीचर हर व्यक्ति के लिए अलग एडिटिंग सुझाव देता है और तस्वीर को ज्यादा बेहतर बनाता है, जिससे फोटो एडिटिंग बिल्कुल पर्सनलाइज्ड बन जाती है। नया फीचर वर्तमान में iOS यूजर्स के लिए जारी की जा रही है और जल्द ही अन्य डिवाइस पर भी आने की संभावना है।

आस्क बटन 'आस्क' बटन और नए डिजाइन के साथ एडिटिंग आसान गूगल फोटोज के नए अपडेट में 'आस्क' बटन जोड़ा गया है, जो तस्वीरों से जुड़े सवालों और एडिटिंग अनुरोधों के लिए शुरुआती बिंदु का काम करेगा। यूजर्स फोटो के बारे में जानकारी मांग सकते हैं, उससे जुड़े पल खोज सकते हैं या उसे एडिट कर सकते हैं। इसके साथ, गूगल फोटोज का नया एडिटर डिजाइन भी जारी किया गया है, जिसमें आसान एडिटिंग विकल्प जोड़े गए हैं। यह फीचर अमेरिका में iOS और एंड्रॉयड दोनों पर उपलब्ध है।