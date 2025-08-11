प्रत्येक व्यक्ति को एक ही वोटर ID कार्ड रखने का अधिकार है

2 वोटर ID कार्ड रखने पर हो सकती है जेल, दूसरा ऐसे करें रद्द

क्या है खबर?

वोटर ID कार्ड पहचान के साथ चुनाव में मतदान करने के लिए जरूरी है। इस वजह से इसका दुरुपयोग या दोहरी पहचान बनाना कानून का उल्लंघन है। ऐसे में कोई भी 1 से अधिक कार्ड नहीं रख सकता। अगर, आपके पास एक से ज्यादा कार्ड हैं तो आपको सतर्क होने की जरूरत है। यह चुनाव आयोग के कानून के तहत गंभीर अपराध है। आइये जानते हैं 2 वोटर ID कार्ड में से एक को रद्द कराने का क्या तरीका है।