व्हाट्सऐप पर धोखाधड़ी से कैसे बचें? जानिए क्या अपनाएं सुरक्षा उपाय

सेटिंग

सेटिंग में करें यह बदलाव

अकाउंट को सुरक्षित करने के लिए व्हाट्सऐप में 'सेटिंग्स' खोलें और 'प्राइवेसी' पर जाने के बाद 'एडवांस' पर टैप करें। फिर 'स्ट्रिक्ट अकाउंट सेटिंग्स' को ऑन कर दें। इसको सुरक्षित रखने के लिए एक 6 अंकों का पिन बनाएं। इसके बिना सेटिंग को बदला नहीं जा सकता। यह सेटिंग अज्ञात नंबरों से आने वाली सभी तस्वीरें, वीडियो और दस्तावेज डिफॉल्ट रूप से ब्लॉक कर देती है। यह कॉल, लास्ट सीन और अबाउट की जानकारी तक पहुंच रोकती है।