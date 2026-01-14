जीमेल ऐप में एक से ज्यादा ईमेल अकाउंट कैसे जोड़ें?

आज के समय में ज्यादातर लोग एक पर्सनल और एक ऑफिस ईमेल अकाउंट इस्तेमाल करते हैं, जबकि फोन सिर्फ एक ही होता है। ऐसे में सभी मेल एक जगह देखना जरूरी हो जाता है। गूगल ने इस समस्या का आसान हल दिया है। एंड्रॉयड , आईफोन और आईपैड पर यूजर्स एक साथ पांच अलग-अलग ईमेल अकाउंट जोड़ सकते हैं। इसमें जीमेल के अलावा आउटलुक, आईक्लाउड और याहू जैसे दूसरे ईमेल सर्विस भी शामिल हैं, जिससे काम आसान हो जाता है।

#1 गूगल और अन्य ईमेल अकाउंट जोड़ने का तरीका अगर आप जीमेल या किसी बड़े थर्ड पार्टी ईमेल अकाउंट को जोड़ना चाहते हैं, तो प्रक्रिया काफी आसान है। सबसे पहले जीमेल ऐप खोलें और ऊपर दाईं ओर प्रोफाइल फोटो पर टैप करें। इसके बाद "ऐड एनअदर अकाउंट" चुनें। अब गूगल, आउटलुक, आईक्लाउड या याहू में से अपना ईमेल प्रोवाइडर सेलेक्ट करें। स्क्रीन पर दिए गए स्टेप्स फॉलो करके साइन-इन पूरा करें। जिन यूजर्स के अकाउंट में टू-स्टेप वेरिफिकेशन है, उनसे अतिरिक्त सुरक्षा जांच भी हो सकती है।

#2 अन्य ईमेल सर्वर के लिए मैन्युअल सेटअप अगर आपका ईमेल अकाउंट ऑटोमैटिक लिस्ट में नहीं है, तो जीमेल मैन्युअल सेटअप का विकल्प भी देता है। इसके लिए "ऐड एनअदर अकाउंट" में जाकर "अदर" चुनें। अब अपना पूरा ईमेल एड्रेस डालें और "पर्सनल (IMAP)" ऑप्शन सिलेक्ट करें। इसके बाद अपने ईमेल प्रोवाइडर की सर्वर डिटेल जैसे IMAP सर्वर, पोर्ट नंबर और सिक्योरिटी सेटिंग डालनी होगी। सही जानकारी भरते ही आपका ईमेल अकाउंट जीमेल ऐप में जुड़ जाएगा।

