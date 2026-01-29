एयरटेल ऐप से एडोब एक्सप्रेस का फ्री सब्सक्रिप्शन कैसे एक्टिवेट करें?
क्या है खबर?
टेलीकॉम दिग्गज कंपनी भारती एयरटेल अपने यूजर्स के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए लगातार नई-नई घोषणाएं कर रही है। कंपनी ने पिछले साल यूजर्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चैटबॉट परप्लेक्सिटी AI का फ्री सब्सक्रिप्शन दिया था और अब एक और बड़े प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन पेश किया है। एयरटेल ने एडोब के साथ साझेदारी कर देशभर के सभी यूजर्स को एडोब एक्सप्रेस प्रीमियम का एक साल का सब्सक्रिप्शन मुफ्त देने का ऐलान किया है।
उपलब्धता
किसे मिलेगा फ्री एडोब एक्सप्रेस प्रीमियम?
एयरटेल का यह खास ऑफर मोबाइल, ब्रॉडबैंड यानी वाई-फाई और DTH सेवा इस्तेमाल करने वाले सभी ग्राहकों के लिए उपलब्ध है। एडोब एक्सप्रेस प्रीमियम की बाजार कीमत करीब 4,000 रुपये सालाना है, लेकिन एयरटेल यूजर्स इसे बिना किसी शुल्क के इस्तेमाल कर सकेंगे। कंपनी ने साफ किया है कि इस ऑफर को एक्टिवेट करने के लिए किसी भी तरह का क्रेडिट कार्ड या पेमेंट डिटेल देने की जरूरत नहीं होगी।
काम
एडोब एक्सप्रेस प्रीमियम क्या काम करता है?
एडोब एक्सप्रेस एक आसान डिजाइन ऐप है, जिसकी मदद से यूजर्स सोशल मीडिया पोस्ट, वीडियो, पोस्टर, PDF और अन्य कंटेंट बहुत ही कम समय में बना सकते हैं। इसमें एडवांस तकनीकी स्किल की जरूरत नहीं होती। यह ऐप एडोब फायरफ्लाई AI से लैस है, जिससे टेक्स्ट कमांड के जरिए इमेज बनाना, बैकग्राउंड हटाना और डिजाइन एलिमेंट जोड़ना आसान हो जाता है। फाइनल फाइल बिना वॉटरमार्क के डाउनलोड की जा सकती है।
तरीका
फ्री सब्सक्रिप्शन कैसे करें एक्टिवेट?
एयरटेल यूजर्स एयरटेल थैंक्स ऐप के जरिए यह फ्री सब्सक्रिप्शन एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके लिए ऐप खोलकर 'रिवॉर्ड्स एंड OTT' सेक्शन में जाना होगा और एडोब एक्सप्रेस प्रीमियम ऑफर चुनना होगा। इसके बाद मौजूदा एडोब अकाउंट से लॉगिन या नया अकाउंट बनाना होगा। एक्टिवेशन के तुरंत बाद प्रीमियम फीचर्स अनलॉक हो जाएंगे। एडोब एक्सप्रेस हिंदी सहित कई भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करता है। इससे आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट के लिए बेहतरीन कंटेंट बना सकते हैं।