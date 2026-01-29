एयरटेल ऐप से एडोब एक्सप्रेस का फ्री सब्सक्रिप्शन कैसे एक्टिवेट करें?

टेलीकॉम दिग्गज कंपनी भारती एयरटेल अपने यूजर्स के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए लगातार नई-नई घोषणाएं कर रही है। कंपनी ने पिछले साल यूजर्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चैटबॉट परप्लेक्सिटी AI का फ्री सब्सक्रिप्शन दिया था और अब एक और बड़े प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन पेश किया है। एयरटेल ने एडोब के साथ साझेदारी कर देशभर के सभी यूजर्स को एडोब एक्सप्रेस प्रीमियम का एक साल का सब्सक्रिप्शन मुफ्त देने का ऐलान किया है।

उपलब्धता किसे मिलेगा फ्री एडोब एक्सप्रेस प्रीमियम? एयरटेल का यह खास ऑफर मोबाइल, ब्रॉडबैंड यानी वाई-फाई और DTH सेवा इस्तेमाल करने वाले सभी ग्राहकों के लिए उपलब्ध है। एडोब एक्सप्रेस प्रीमियम की बाजार कीमत करीब 4,000 रुपये सालाना है, लेकिन एयरटेल यूजर्स इसे बिना किसी शुल्क के इस्तेमाल कर सकेंगे। कंपनी ने साफ किया है कि इस ऑफर को एक्टिवेट करने के लिए किसी भी तरह का क्रेडिट कार्ड या पेमेंट डिटेल देने की जरूरत नहीं होगी।

काम एडोब एक्सप्रेस प्रीमियम क्या काम करता है? एडोब एक्सप्रेस एक आसान डिजाइन ऐप है, जिसकी मदद से यूजर्स सोशल मीडिया पोस्ट, वीडियो, पोस्टर, PDF और अन्य कंटेंट बहुत ही कम समय में बना सकते हैं। इसमें एडवांस तकनीकी स्किल की जरूरत नहीं होती। यह ऐप एडोब फायरफ्लाई AI से लैस है, जिससे टेक्स्ट कमांड के जरिए इमेज बनाना, बैकग्राउंड हटाना और डिजाइन एलिमेंट जोड़ना आसान हो जाता है। फाइनल फाइल बिना वॉटरमार्क के डाउनलोड की जा सकती है।

Advertisement