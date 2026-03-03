इस ऐप से आप अपने आसपास के स्मार्ट ग्लास का लगा सकते हैं पता
क्या है खबर?
आजकल ऐसे स्मार्ट ग्लास बाजार में आ रहे हैं जिनमें छोटा कैमरा लगा होता है और वे बिना साफ दिखाई दिए वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। बड़ी समस्या यह है कि ये आम चश्मे जैसे ही दिखते हैं, इसलिए आसपास मौजूद लोगों को पता भी नहीं चलता कि उनकी रिकॉर्डिंग हो रही है। इसी चिंता को देखते हुए एक एंड्रॉयड ऐप लॉन्च किया गया है, जो आसपास मौजूद ऐसे रिकॉर्डिंग डिवाइस का पता लगाने में लोगों की मदद करता है।
क्या है नियरबाय ग्लासेस ऐप?
इस ऐप का नाम नियरबाय ग्लासेस है और यह खास तौर पर ब्लूटूथ वाले स्मार्ट ग्लास और अन्य वियरेबल डिवाइस को पहचानने के लिए बनाया गया है। अगर आसपास कोई ऐसा डिवाइस एक्टिव होता है और सिग्नल भेजता है, तो यह यूजर को तुरंत अलर्ट नोटिफिकेशन भेजता है। इस ऐप को बनाने वाले डेवलपर का कहना है कि इसे आम लोगों की प्राइवेसी की सुरक्षा को ध्यान में रखकर सावधानी से तैयार किया गया है।
कैसे करता है काम?
यह ऐप आसपास के सभी ब्लूटूथ सिग्नल को लगातार स्कैन और मॉनिटर करता रहता है। हर ब्लूटूथ डिवाइस का एक खास पहचान नंबर होता है, जिसे ऐप अपनी सूची से मिलाकर पहचान सकता है। अगर ऐप को मेटा या स्नैपचैट जैसे ब्रांड के किसी डिवाइस का सिग्नल मिलता है, तो यूजर को तुरंत चेतावनी संदेश मिल जाता है। हालांकि, कभी-कभी गलत अलर्ट भी आ सकता है, जैसे किसी दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को स्मार्ट ग्लास समझ लेना।
आगे क्या और क्या है खास?
ऐप के डेवलपर का कहना है कि यह एक सामाजिक समस्या का तकनीकी समाधान देने की छोटी कोशिश है। उन्होंने बताया कि वे इसमें नए फीचर और बेहतर पहचान प्रणाली जोड़ने पर लगातार काम कर रहे हैं। आईफोन वर्जन की मांग भी सामने आई है, लेकिन फिलहाल यह ऐप केवल एंड्रॉयड यूजर्स के लिए उपलब्ध है। डेवलपर का मानना है कि यह ऐप कम से कम कुछ लोगों को अपनी निजता और सुरक्षा बचाने में मदद कर सकता है।