फैशन उत्पादों की बिक्री बढ़ाने में AI कैसे है उपयोगी? जानिए क्या होता है फायदा 

फैशन की दुनिया बहुत तेजी से बढ़ रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) ने सामान बेचने के तरीके में नयापन ला दिया है। AI टूल आपको ट्रेंड बताता है, ये समझाता है कि सामान कैसे रखना है और ग्राहकों को उनकी पसंद की चीजें दिखाता है। इससे कंपनियां जरूरत से ज्यादा सामान बनाने से बच जाती हैं और उनकी बिक्री भी बढ़ती है। आइये जानते हैं फैशन उत्पादों की बिक्री बढ़ाने में AI कैसे मददगार होता है।

#1 ट्रेंड्स का सटीक अंदाजा AI अलग-अलग जगह से बहुत सारी जानकारी देखकर बताता है कि क्या फैशन में रहेगा। इससे सामान बेचने वाले पहले ही जान जाते हैं कि ग्राहकों को क्या पसंद आने वाला है। डिजाइन और प्रिंट में शुरुआती पैटर्न देखकर टीमें उन चीजों को आगे बढ़ा सकती हैं, जिनमें ज्यादा दम है। वे ग्राहकों की पसंद बदलते ही जल्दी नए तरीके अपना सकती हैं। इससे वे फैशन से बाहर हो चुके उत्पादों पर ध्यान नहीं देते हैं।

#2 सामान रखने की बेहतर योजना AI तकनीक की जानकारी का एक बड़ा फायदा यह है कि यह डाटा के हिसाब से सामान रखने की योजना बनाता है। अंदाजे लगाने की बजाय ये टूल सामान बेचने वालों को सही उत्पाद चुनने का मौका देते हैं। अपने आप आउटफिट बनाने से यह काम और भी बेहतर हो जाता है। यह तरीका ऐसी चीजों को एक साथ दिखाता है, जो ग्राहकों को बहुत पसंद आएंगी। इससे एक ऑर्डर में ज्यादा सामान बिकता है।

#3 ग्राहकों को उनकी पसंद की चीजें देना यह तकनीक ग्राहकों के हिसाब से चीजें दिखाने में बहुत तेजी लाता है। यह कंप्यूटर विजन की तकनीक इस्तेमाल करता है। इससे ई-कॉमर्स वेबसाइट पर ग्राहकों को उनकी पसंद की चीजें और 'पूरा लुक खरीदें' के विकल्प दिखते हैं। यह तकनीक दिखने वाली चीजों को बेचने का तरीका नया कर देती है। यह हर ग्राहक की पसंद के हिसाब से खरीदारी का खास अनुभव देती है और बताता है कि कौनसे प्रोडक्ट ग्राहक के स्टाइल से मेल खाएंगे।

#4 सामान का तुरंत हिसाब-किताब जरूरत के हिसाब से सामान की सप्लाई बिल्कुल सही रखने के लिए स्टॉक का तुरंत हिसाब-किताब रखना बहुत जरूरी है। AI स्टॉक के लेवल और ग्राहकों की पसंद के बारे में तुरंत जानकारी देता है। इससे ब्रांड जल्दी बेहतर स्टॉक से जुड़े फैसले ले पाते हैं। इससे 'जीरो-वेस्ट प्लानिंग' जैसी अच्छी आदतें तो बढ़ती ही हैं, साथ ही यह भी पक्का होता है कि जब उत्पाद चाहिए, तब वो मिल जाए।