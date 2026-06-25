कैसे काम करता है गूगल का अर्थक्वेक अलर्ट सिस्टम, जिसनें वेनेजुएला भूकंप से पहले भेजा अलर्ट?

सेंसर

फोन का सेंसर ऐसे पकड़ता है भूकंप के शुरुआती संकेत

हर एंड्रॉयड स्मार्टफोन में एक्सेलेरोमीटर सेंसर होता है, जो कंपन और हलचल को पहचान सकता है। जब किसी इलाके में कई फोन एक जैसी असामान्य कंपन महसूस करते हैं, तो वे गूगल के एंड्रॉयड अर्थक्वेक अलर्ट सिस्टम को तुरंत जानकारी भेजते हैं। इसके बाद गूगल के सर्वर अलग-अलग डिवाइस से मिले डाटा का मिलान करते हैं। अगर कई फोन एक जैसे संकेत देते हैं, तो सिस्टम समझ जाता है कि भूकंप आ सकता है और तुरंत अलर्ट जारी देता है।