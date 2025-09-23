अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में चिकित्सा आपात स्थितियों से कैसे निपटते हैं?

#1 शून्य गुरुत्वाकर्षण में CPR तकनीक अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, इसलिए CPR करना चुनौतीपूर्ण है। इसके लिए अंतरिक्ष यात्री अपने पैरों को अंतरिक्ष यान की छत से टिकाते हैं और पैरों की ताकत से साथी की छाती पर दबाव डालते हैं। इससे दिल की धड़कन दोबारा शुरू करने में मदद मिलती है। ISS पर एक AED मशीन भी मौजूद है, जो हवाई अड्डों में मिलने वाली मशीन की तरह है और आपात स्थिति में दिल की धड़कन को नियंत्रित करने में काम आती है।

#2 दवा और इलाज की विशेष तैयारी अगर किसी अंतरिक्ष यात्री का रक्तचाप बहुत कम हो जाए और नसें सिकुड़ जाएं, तो दवा सीधे बोन मैरो में दी जाती है। यह तरीका सुनिश्चित करता है कि दवा तेजी से असर दिखा सके। इसके अलावा, स्टेशन पर मौजूद दवाओं और उपकरणों को ऐसे तैयार रखा जाता है कि वे लंबे समय तक काम कर सकें। हर अंतरिक्ष यात्री को इन विशेष चिकित्सा प्रक्रियाओं का पहले से अभ्यास कराया जाता है।