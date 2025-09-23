डिजिटल अरेस्ट में बैंकर ने गंवाएं 23 करोड़ रुपये, जानिए आप कैसे रहें सुरक्षित

घोटाला

कैसे हुआ यह बड़ा घोटाला?

पीड़ित नरेश मल्होत्रा ने 6 हफ्तों में 21 लेन-देन से 22.92 करोड़ रुपये 16 अलग-अलग अकाउंट में भेज दिए। इस दौरान वह जिंदगी सामान्य तरीके से जीते रहे और बैंक शाखाओं में खुद जाकर पैसे ट्रांसफर करते रहे। जालसाज उन्हें फोन पर डराते थे कि उनकी पहचान आतंकवाद से जुड़ी है और जमानत के लिए पैसे भेजने होंगे। जब जालसाजों ने 5 करोड़ रुपये और मांगे, तभी पीड़ित को शक हुआ और उन्होंने 19 सितंबर को पुलिस में शिकायत की।