AI जल्द ही इंसानों को जानवरों से सीधे बात करने में कैसे मदद कर सकता है?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सिर्फ इंसानों के काम तक सीमित नहीं है। वैज्ञानिक इसका इस्तेमाल यह समझने के लिए कर रहे हैं कि जानवर आपस में कैसे बात करते हैं। कई देशों में शोधकर्ता चिंपैंजी, चूहे, डॉल्फिन, बोनोबो और पक्षियों की आवाजों तथा व्यवहार का अध्ययन कर रहे हैं। AI से हजारों घंटों के डाटा का विश्लेषण किया जा रहा है। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि भविष्य में यह तकनीक इंसानों और जानवरों के बीच संवाद का रास्ता खोल सकती है।

मदद AI इंसानों की कैसे मदद कर सकता है? शोधकर्ताओं का मानना है कि AI जानवरों की आवाजों, संकेतों और व्यवहार में छिपे पैटर्न को पहचान सकता है। इसके बाद यह समझा जा सकेगा कि किसी आवाज का क्या मतलब है और जानवर क्या संदेश दे रहे हैं। अगर यह तकनीक और बेहतर होती है, तो भविष्य में इंसान जानवरों की जरूरतों, भावनाओं और चेतावनियों को अधिक आसानी से समझ सकेंगे। इससे इंसानों और जानवरों के बीच सीमित स्तर पर सीधा संवाद संभव होने की उम्मीद बढ़ रही है।

रिसर्च चूहों और चिंपैंजी पर हो रही खास रिसर्च फ्रांस और जर्मनी समेत कई देशों के वैज्ञानिक अलग-अलग जानवरों पर अध्ययन कर रहे हैं। एक शोध में अफ्रीकी धारीदार चूहों की 1.22 लाख से अधिक आवाजें रिकॉर्ड की गईं। AI विश्लेषण से पता चला कि हर कॉलोनी की अपनी अलग ध्वनि पहचान होती है। वहीं चिंपैंजी और अन्य जानवरों के व्यवहार को समझने के लिए भी वर्षों से डाटा इकट्ठा किया जा रहा है। AI ऐसे बड़े डाटा को बहुत तेजी से समझने में मदद कर रहा है।

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