कैसे डांस सीखने में मदद कर सकता है AI? इस ऐप का करें इस्तेमाल

अब आपको डांस सीखने के लिए किसी ट्रेनर की जरूरत नहीं है। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित ऐप्स की मदद से डांस सीखना अब पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। ये ऐप्स आपके स्मार्टफोन से ही पेशेवर स्तर की ट्रेनिंग देते हैं। डांसियो एक बेहतरीन AI डांस प्रशिक्षण है, जो आपके फोन को कोचिंग स्टूडियो में बदल सकता है। आइये जानते हैं डांसियो ऐप आपको डांस सीखने में कैसे मदद कर सकता है।

#1 बेहतर बनने के लिए मिलेगा फीडबैक यह ऐप कैमरे की मदद से मूवमेंट्स का रियल टाइम में विश्लेषण करता है और आपकी मुद्रा, समय और मूवमेंट की सटीकता पर तुरंत प्रतिक्रिया देता है। डांसियो एडवांस मोशन विश्लेषण तकनीक का उपयोग करता है, जिसके लिए पहनने योग्य उपकरणों या महंगे यंत्रों की आवश्यकता नहीं होती है। रिकॉर्डिंग के आधार पर ऐप उन क्षेत्रों को चिह्नित करेगा, जहां आपको लय में सुधार करने और ताल बनाए रखने के लिए एडजेस्ट करने की आवश्यकता है।

#2 सीख सकते हैं कई डांस स्टाइल डांसियो के साथ आप हिप-हॉप से ​​लेकर के-पॉप और फ्रीस्टाइल तक कई तरह की डांस स्टाइल को सीख सकते हैं। आप पेशेवर प्रशिक्षकों द्वारा तैयार किए गए पाठों की मदद से अपनी गति से अलग-अलग डांस शैलियां सीख सकते हैं। इस तरह, किसी भी स्तर के डांसर अपनी रुचियों और कौशल के अनुरूप रूटीन बना सकते हैं। यह सुविधा बुनियादी बातें सीखने वाले शुरुआती लोगों के साथ-साथ अपने कौशल को निखारने वाले पेशेवर डांसर्स के लिए भी उपयोगी है।

#3 सुधार के लिए प्रगति पर रखती है नजर विस्तृत प्रगति रिपोर्ट के साथ यह प्लेटफॉर्म समय के साथ पूरे प्रदर्शन की ट्रैकिंग प्रदान करता है, जिससे यूजर अपने सुधार को ठोस रूप से माप सकते हैं। समय के साथ मुद्रा और समय की सटीकता में सुधार को ट्रैक करके डांसर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि वे एक चरण से दूसरे चरण में कैसे प्रगति कर रहे हैं। यह विशेष रूप से उनके लिए उपयोगी है, जो अपने डांस में अधिक सटीकता लाना चाहते हैं।

