धांसू बैटरी के साथ हॉनर X80 प्रो मैक्स 22 जून को होगा लॉन्च 

मिलेगा गोल 50MP मैट्रिक्स AI कैमरा

X80 प्रो मैक्स में पीछे की तरफ एक गोल कैमरा मॉड्यूल दिया गया है, जिसमें 50MP का शानदार मैट्रिक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) विजन कैमरा शामिल है।

फोन के फ्रंट में पंच-होल वाला सेल्फी कैमरा भी मिलेगा। यह 4 रंगों- लाइटनिंग रेड, मूनलाइट व्हाइट, मिस्टिक ब्लैक और वाइब्रेंट ऑरेंज में उपलब्ध होगा।

आपको इसमें सुपर-फास्ट 90 वॉट चार्जिंग भी मिलेगी। अगर, दूसरे डिवाइस को चार्ज करना हो तो इसमें वायर्ड रिवर्स चार्जिंग की सुविधा भी दी गई है।