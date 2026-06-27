HIVE AI से अब हर भारतीय को घर बैठे मिलेगी स्वास्थ्य की सटीक सलाह

स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को निर्णय लेने में मिलेगी मदद

HIVE का मुख्य मकसद है कि बीमारियों को शुरुआती दौर में ही पहचान लिया जाए और यह सुनिश्चित हो सके कि हर किसी को बेहतर इलाज मिले, खासकर उन इलाकों में जहां संसाधनों की कमी है।

यह सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को मां और बच्चे की सेहत या दिमागी स्वास्थ्य जैसे मामलों में समझदारी भरे फैसले लेने में मददगार टूल देता है।

यही नहीं, यह आम लोगों के लिए तो मुफ्त उपलब्ध है ही साथ ही क्लीनिकों के लिए भी बेहद कम दाम में उपलब्ध है।

इसका मतलब है कि अब यह तकनीक सिर्फ बड़े अस्पतालों तक ही सीमित नहीं रहेगी। इसका अंतिम लक्ष्य सभी समुदायों को स्वस्थ बनाना है।