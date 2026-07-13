नागपुर के 17 वर्षीय हितेन ने बनाया दुनिया का सबसे छोटा रोबोटिक आर्म

माइक्रो सर्जरी में हो सकता है मददगार

हितेन ने इस आर्म को खुद डिजाइन करके 3D प्रिंटिंग तकनीक से बनाया है। इसमें माइक्रो सर्वो मोटर्स और सटीक कंट्रोलर्स लगाए गए हैं, ताकि यह तीनों दिशाओं में आसानी से काम कर सके।

इसका उपयोग माइक्रो सर्जरी या स्वास्थ्य क्षेत्र के अन्य संवेदनशील कामों में भी किया जा सकता है। हितेन की मां के मुताबिक, वह बचपन से ही बहुत जिज्ञासु स्वभाव का था। वह हमेशा चीजों को खोलकर यह जानने की कोशिश करता कि वे कैसे काम करती हैं। आज उनकी यही जिज्ञासा उन्हें दुनिया के रिकॉर्ड तक ले आई है।