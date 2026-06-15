ऐपल के फोल्डेबल आईफोन और टचस्क्रीन मैकबुक के मिले संकेत

इन फीचर्स ने भी मिली झलक

मैक पर आईफोन मिररिंग का नया फीचर अब बड़ी स्क्रीन लेआउट्स को सपोर्ट करता है। इसके अलावा, यह उन हार्डवेयर का भी जिक्र करता है, जिनमें कई डिस्प्ले होते हैं, जो फोल्डेबल तकनीक के साफ संकेत हैं। ऐपल डेवलपर्स से ऐसे ऐप्स बनाने को कह रही है, जो किसी भी स्क्रीन साइज या ओरिएंटेशन में बिना किसी दिक्कत के चल सकें। मैकओएस 27 में टच-फ्रेंडली जेस्चर्स भी दिखाई देंगे। ये सब इस ओर इशारा कर रहे हैं कि मैकबुक में भी जल्द ही टचस्क्रीन आ सकती है। सारे संकेत यही कह रहे हैं कि ऐपल जल्द ही अपने हार्डवेयर में बड़े बदलाव करने वाला है।