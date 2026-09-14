लू ग्लोबल वार्मिंग से भी तेज बढ़ रही, अध्ययन में नया खुलासा

अध्ययन में यह भी चेतावनी दी गई है कि दक्षिण-पूर्व एशिया और भूमध्यरेखीय अफ्रीका जैसे इलाकों में 2044 तक लंबी गर्मी की लहरें 60 गुना ज्यादा हो सकती हैं।

हालांकि, ये 60 गुना बढ़ने का अनुमान केवल भूमध्यरेखीय अफ्रीका के लिए है, जहां 35 दिनों से ज्यादा चलने वाली गर्मी की लहरों की बात की गई है।

वैज्ञानिकों ने रोजाना के तापमान के असर को समझने के लिए एक नया तरीका अपनाया है। उनका कहना है कि उनके ये नतीजे बताते हैं कि जलवायु परिवर्तन के हिसाब से ढलने की योजनाओं पर हमें बहुत तेजी से काम करना होगा।