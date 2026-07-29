बायोकॉन के येसिंटेक ऑटोइंजेक्टर को मिली हेल्थ कनाडा से मंजूरी
टेक्नोलॉजी
बायोकॉन को अपने येसिंटेक ऑटोइंजेक्टर के लिए हेल्थ कनाडा से मंजूरी मिल गई है। यह ऑटोइंजेक्टर प्लेक सोरायसिस, सोरायटिक अर्थराइटिस, क्रोहन रोग और अल्सरटिव कोलाइटिस जैसी बीमारियों के इलाज में काम आएगा।
यह 2 अलग-अलग मात्राओं में उपलब्ध है। इसे वयस्क तथा 6 से 17 साल के बच्चे दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं।
ऑटोइम्यून बीमारियों को संभालना होगा आसान
पुराने वर्जन के मुकाबले यह नया ऑटोइंजेक्टर चिकित्सकों को मरीजों की जरूरतों और हालात के हिसाब से इलाज को व्यक्तिगत करने की सुविधा देगा।
बायोकॉन का कहना है कि इस नई शुरुआत से कनाडा के हजारों लोग ऑटोइम्यून बीमारियों का बेहतर लचीलेपन के साथ प्रबंधन कर पाएंगे।
यह मंजूरी कनाडा में बायोकॉन की बढ़ती मौजूदगी को भी पुख्ता करती है क्योंकि कंपनी पहले भी येसिंटेक के अन्य फॉर्मेट बाजार में उतार चुकी है।