बायोकॉन के येसिंटेक ऑटोइंजेक्टर को मिली हेल्थ कनाडा से मंजूरी

पुराने वर्जन के मुकाबले यह नया ऑटोइंजेक्टर चिकित्सकों को मरीजों की जरूरतों और हालात के हिसाब से इलाज को व्यक्तिगत करने की सुविधा देगा।

बायोकॉन का कहना है कि इस नई शुरुआत से कनाडा के हजारों लोग ऑटोइम्यून बीमारियों का बेहतर लचीलेपन के साथ प्रबंधन कर पाएंगे।

यह मंजूरी कनाडा में बायोकॉन की बढ़ती मौजूदगी को भी पुख्ता करती है क्योंकि कंपनी पहले भी येसिंटेक के अन्य फॉर्मेट बाजार में उतार चुकी है।