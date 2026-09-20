3 भारतीय शोधकर्ताओं ने क्लाउड AI से OpenAI के सिस्टम में लगाई सेंध

टीम को डिस्कोर्स प्लेटफॉर्म में एक बड़ी सुरक्षा खामी मिली। उन्होंने डिस्कोर्स के इमेज-प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में मिली एक कमी का फायदा उठाया और इसे पहचान से जुड़ी एक और कमजोरी के साथ मिलाकर सिस्टम में घुसपैठ कर ली।

संवेदनशील जानकारी चुराने के बजाय उन्होंने एक हानिरहित 'पुल रिक्वेस्ट' भेजकर अपनी पहुंच का सबूत दिया और इस तरह उन्होंने अपनी नैतिकता बनाए रखी।

उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल टोकन पर 3,000 डॉलर (करीब 2.8 लाख रुपये) से कम खर्च किए, लेकिन OpenAI से 6,500 डॉलर (करीब 6.15 लाख रुपये) का बग बाउंटी कमाया।

उन्हें जानकारी मिलने के बाद कंपनी ने पहचान से जुड़े इस मसले को तुरंत ठीक किया और अपनी खोजों की जानकारी देने के लिए शोधकर्ताओं का शुक्रिया अदा किया।