GTA VI प्री-ऑर्डर शुरू, जानें कैसे बुक करें गेम?

एक्सबॉक्स

एक्सबॉक्स सीरीज X/S यूजर ऐसे बुक करें गेम

एक्सबॉक्स सीरीज X या सीरीज S यूजर अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से साइन इन करें और माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में GTA VI सर्च करें। इसके बाद गेम का एडिशन चुनकर प्री-ऑर्डर पर क्लिक करें और भुगतान पूरा करें। सफल ट्रांजैक्शन के बाद गेम आपकी एक्सबॉक्स लाइब्रेरी में दिखाई देगा। एक्सबॉक्स स्टोर की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए भी इसी तरह आसानी से प्री-ऑर्डर किया जा सकता है। इसके बाद लॉन्च के दिन गेम अपने आप डाउनलोड के लिए उपलब्ध हो जाएगा।