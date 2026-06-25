GTA VI प्री-ऑर्डर शुरू, जानें कैसे बुक करें गेम?
क्या है खबर?
गेम बनाने वाली कंपनी रॉकस्टार गेम्स ने बहुप्रतीक्षित GTA VI के प्री-ऑर्डर शुरू कर दिए हैं। यह गेम 26 मई 2026 को प्लेस्टेशन 5 और एक्सबॉक्स सीरीज X/S के लिए लॉन्च होगा। कंपनी इसे स्टैंडर्ड और अल्टीमेट एडिशन में उपलब्ध करा रही है। प्री-ऑर्डर करने वाले खिलाड़ियों को विंटेज वाइस सिटी पैक भी मिलेगा, जिसमें कई खास इन-गेम आइटम शामिल हैं। इससे खिलाड़ियों को लॉन्च के पहले ही अतिरिक्त फायदे मिलेंगे।
प्लेस्टेशन
प्लेस्टेशन 5 पर ऐसे करें प्री-ऑर्डर
प्लेस्टेशन 5 यूजर सबसे पहले अपने PSN अकाउंट में लॉग इन करें। इसके बाद प्लेस्टेशन स्टोर खोलकर GTA VI सर्च करें। गेम का पेज खुलने पर स्टैंडर्ड या अल्टीमेट एडिशन चुनें और प्री-ऑर्डर विकल्प पर क्लिक करें। पेमेंट पूरा होने के बाद गेम आपकी लाइब्रेरी में जुड़ जाएगा। अगर चाहें तो प्लेस्टेशन स्टोर की वेबसाइट से भी अपने अकाउंट के जरिए यही प्रक्रिया आसानी से पूरी की जा सकती है।
एक्सबॉक्स
एक्सबॉक्स सीरीज X/S यूजर ऐसे बुक करें गेम
एक्सबॉक्स सीरीज X या सीरीज S यूजर अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से साइन इन करें और माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में GTA VI सर्च करें। इसके बाद गेम का एडिशन चुनकर प्री-ऑर्डर पर क्लिक करें और भुगतान पूरा करें। सफल ट्रांजैक्शन के बाद गेम आपकी एक्सबॉक्स लाइब्रेरी में दिखाई देगा। एक्सबॉक्स स्टोर की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए भी इसी तरह आसानी से प्री-ऑर्डर किया जा सकता है। इसके बाद लॉन्च के दिन गेम अपने आप डाउनलोड के लिए उपलब्ध हो जाएगा।
एडिशन
दो एडिशन में मिलेगा गेम
GTA VI का स्टैंडर्ड एडिशन भारत में यूजर्स को 5,999 रुपये और अल्टीमेट एडिशन 7,499 रुपये में उपलब्ध है। अल्टीमेट एडिशन में अतिरिक्त इन-गेम कंटेंट दिया जाएगा। वहीं, प्री-ऑर्डर करने वाले खिलाड़ियों को विंटेज वाइस सिटी पैक मिलेगा, जिसमें खास वाहन, गैराज, हथियारों के डिजाइन, कपड़े और दोनों मुख्य किरदारों के लिए विशेष कॉस्मेटिक आइटम शामिल रहेंगे। इससे खिलाड़ियों को शुरुआत से ही कई एक्सक्लूसिव इन-गेम सुविधाओं का लाभ मिलेगा।