GTA VI का इंतजार खत्म

GTA VI का इंतजार खत्म, प्री-ऑर्डर और रिलीज की तारीख का हुआ ऐलान

लेखन बिश्वजीत कुमार 06:29 pm Jun 24, 202606:29 pm

क्या है खबर?

गेम बनाने वाली दिग्गज कंपनी रॉकस्टार गेम्स ने GTA VI की उपलब्धता को लेकर बड़ी घोषणा की है। कंपनी ने बताया कि बहुप्रतीक्षित GTA VI के प्री-ऑर्डर 25 जून से शुरू होंगे, जबकि इसे 19 नवंबर को रिलीज किया जाएगा। पिछले कई वर्षों से चर्चा में बना यह गेम अब लॉन्च के बेहद करीब पहुंच गया है। GTA VI को वीडियो गेम इंडस्ट्री के सबसे ज्यादा इंतजार किए जाने वाले टाइटल में गिना जा रहा है।