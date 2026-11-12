GTA 6 ने 1 अरब डॉलर की कमाई का आंकड़ा

GTA 6 ने लॉन्च से पहले ही पार किया 1 अरब डॉलर की कमाई का आंकड़ा

लेखन बिश्वजीत कुमार 03:11 pm Nov 12, 202603:11 pm

क्या है खबर?

ग्रैंड थेफ्ट ऑटो VI (GTA 6) ने बाजार में आने से पहले ही कमाई के मामले में बड़ी बढ़त बना ली है। मार्केट रिसर्च कंपनी सेंसर टॉवर का अनुमान है कि गेम के प्री-ऑर्डर से 1 अरब डॉलर (लगभग 95 अरब रुपये) से ज्यादा की रकम मिल चुकी है। प्लेस्टेशन 5 और एक्सबॉक्स कंसोल पर इसकी 1 करोड़ से अधिक प्रतियां बुक हो चुकी हैं। यह उपलब्धि आधिकारिक लॉन्च से पहले हासिल हुई है और गेम की लोकप्रियता दिखाती है।