चापलूसी भरे जवाबों के बाद ग्रोक 4.1 को किया अपडेट, जानिए क्या किया बदलाव 

क्या है खबर?

अरबपति एलन मस्क ने अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चैटबॉट ग्रोक 4.1 के लिए एक अपडेट की घोषणा की है। यह एडवांस वर्जन सटीकता में सुधार के लिए यूजर के प्रश्नों पर विचार करने में थोड़ा ज्यादा समय लेगा। यह कदम तब उठाया गया है जब चैटबॉट की मस्क के बारे में अत्यधिक सकारात्मक बातें करने के लिए आलोचना की गई थी। एक बार तो इसने उनकी तुलना एक बास्केटबॉल खिलाड़ी समेत कई दिग्गज हस्तियों से भी कर दी थी।