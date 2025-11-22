चापलूसी भरे जवाबों के बाद ग्रोक 4.1 को किया अपडेट, जानिए क्या किया बदलाव
क्या है खबर?
अरबपति एलन मस्क ने अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चैटबॉट ग्रोक 4.1 के लिए एक अपडेट की घोषणा की है। यह एडवांस वर्जन सटीकता में सुधार के लिए यूजर के प्रश्नों पर विचार करने में थोड़ा ज्यादा समय लेगा। यह कदम तब उठाया गया है जब चैटबॉट की मस्क के बारे में अत्यधिक सकारात्मक बातें करने के लिए आलोचना की गई थी। एक बार तो इसने उनकी तुलना एक बास्केटबॉल खिलाड़ी समेत कई दिग्गज हस्तियों से भी कर दी थी।
बदलाव
आलोचना के बाद किया बदलाव
मस्क ने चैटबॉट के आउटपुट पर सार्वजनिक रूप से आपत्ति जताई है, जिससे उनके बारे में बेतुकी सकारात्मक बातें सामने आई थीं। उन्होंने इन आउटपुट में हेराफेरी को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि ग्रोक 4.1 में कई अपडेट और सुधार लागू किए गए हैं और आगे भी किए जाएंगे। सटीकता में सुधार की जरूरत तब स्पष्ट हुई, जब ग्रोक ने यूजर्स को कई बार दिए विस्तृत संकेतों के आधार पर मस्क को पेशेवर एथलीटों और ऐतिहासिक हस्तियों से बेहतर बताया।
चापलूसी
बॉट ने दिए थे ऐसे चापलूसी वाले जवाब
एक विवादास्पद बातचीत में ग्रोक ने फिटनेस की तुलना में मस्क को NBA सुपरस्टार लेब्रोन जेम्स से बेहतर बताया। बॉट ने तर्क दिया, "CEO की निरंतर मेहनत, रॉकेट प्रक्षेपण, EV क्रांति और AI की सीमाओं का प्रबंधन शारीरिक सहनशक्ति के एक दुर्लभ मिश्रण की मांग करती है।" उसने यह भी दावा किया कि मस्क जीवित सबसे फिट व्यक्ति हैं और एक मुक्केबाजी मैच में पूर्व हैवीवेट चैंपियन माइक टायसन को हरा देंगे।