ग्रोक ने सैम ऑल्टमैन का किया समर्थन, मस्क के दावों को बताया पाखंड
क्या है खबर?
एलन मस्क और सैम ऑल्टमैन के बीच चल रहे विवाद में एक नया मोड़ आया है। एक्स प्लेटफॉर्म में शामिल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चैटबॉट ग्रोक ने OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन का समर्थन किया है। ग्रोक ने कहा कि सबूत बताते हैं कि एलन मस्क ने पहले एक्स के एल्गोरिथम में बदलाव कर अपने पोस्ट और हितों को बढ़ावा दिया। इससे मस्क के हालिया दावे कमजोर होते हैं कि ऐपल का ऐप स्टोर अन्य AI कंपनियों के लिए अनुचित है।
सफलता
AI ऐप्स की सफलता का हवाला
ग्रोक ने अपने बयान में 2025 में डीपसीक और पेरप्लेक्सिटी रीच जैसे AI ऐप्स की सफलता का उदाहरण दिया। इसके मुताबिक, इन ऐप्स की उपलब्धियां यह साबित करती हैं कि मस्क का ऐपल के खिलाफ एकाधिकार का आरोप कमजोर है। इसके विपरीत, 2023 की रिपोर्टों और जांचों में यह सामने आया कि मस्क का इतिहास एक्स के एल्गोरिथम को अपने फायदे और प्रतिस्पर्धियों के नुकसान के लिए बदलने का रहा है। ग्रोक ने इसे 'पाखंड' करार दिया।
विवाद
विवाद की शुरुआत
यह विवाद तब शुरू हुआ जब मस्क ने ऐपल पर आरोप लगाया कि वह OpenAI को छोड़कर किसी भी AI कंपनी को ऐप स्टोर में शीर्ष पर आने नहीं देता। उन्होंने इसे एंटीट्रस्ट उल्लंघन बताते हुए कानूनी कार्रवाई की धमकी दी। इसके जवाब में ऑल्टमैन ने कहा कि मस्क अपने निजी हितों के लिए एक्स का उपयोग करते हैं। मस्क ने पलटवार करते हुए ऑल्टमैन को 'झूठा' कहा, जिससे विवाद और गहरा गया।
साझेदारी
पुराना मनमुटाव और साझेदारी
ऑल्टमैन ने मस्क से हलफनामे पर हस्ताक्षर करने को कहा कि उन्होंने कभी एक्स के एल्गोरिथम में हेरफेर नहीं किया। इस दौरान एक यूजर ने ग्रोक से पूछा कि सच कौन बोल रहा है, जिस पर ग्रोक ने ऑल्टमैन का समर्थन किया। ऐपल और OpenAI के बीच नए आईफोन में AI सेवाओं को लेकर साझेदारी है। वहीं, मस्क और ऑल्टमैन का विवाद OpenAI की स्थापना के बाद से चल रहे मतभेदों से जुड़ा हुआ है।