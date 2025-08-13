ग्रोक ने सैम ऑल्टमैन का किया समर्थन, मस्क के दावों को बताया पाखंड

एलन मस्क और सैम ऑल्टमैन के बीच चल रहे विवाद में एक नया मोड़ आया है। एक्स प्लेटफॉर्म में शामिल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चैटबॉट ग्रोक ने OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन का समर्थन किया है। ग्रोक ने कहा कि सबूत बताते हैं कि एलन मस्क ने पहले एक्स के एल्गोरिथम में बदलाव कर अपने पोस्ट और हितों को बढ़ावा दिया। इससे मस्क के हालिया दावे कमजोर होते हैं कि ऐपल का ऐप स्टोर अन्य AI कंपनियों के लिए अनुचित है।

सफलता AI ऐप्स की सफलता का हवाला ग्रोक ने अपने बयान में 2025 में डीपसीक और पेरप्लेक्सिटी रीच जैसे AI ऐप्स की सफलता का उदाहरण दिया। इसके मुताबिक, इन ऐप्स की उपलब्धियां यह साबित करती हैं कि मस्क का ऐपल के खिलाफ एकाधिकार का आरोप कमजोर है। इसके विपरीत, 2023 की रिपोर्टों और जांचों में यह सामने आया कि मस्क का इतिहास एक्स के एल्गोरिथम को अपने फायदे और प्रतिस्पर्धियों के नुकसान के लिए बदलने का रहा है। ग्रोक ने इसे 'पाखंड' करार दिया।

विवाद विवाद की शुरुआत यह विवाद तब शुरू हुआ जब मस्क ने ऐपल पर आरोप लगाया कि वह OpenAI को छोड़कर किसी भी AI कंपनी को ऐप स्टोर में शीर्ष पर आने नहीं देता। उन्होंने इसे एंटीट्रस्ट उल्लंघन बताते हुए कानूनी कार्रवाई की धमकी दी। इसके जवाब में ऑल्टमैन ने कहा कि मस्क अपने निजी हितों के लिए एक्स का उपयोग करते हैं। मस्क ने पलटवार करते हुए ऑल्टमैन को 'झूठा' कहा, जिससे विवाद और गहरा गया।