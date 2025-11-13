ग्रोक AI पढ़ेगा एक्स की हर पोस्ट, आपकी फीड को बनाएगा बेहतर

अरबपति एलन मस्क की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी xAI अपने AI चैटबॉट ग्रोक को लगातार और बेहतर बना रही है। कंपनी अब इसमें एक नया सिस्टम जोड़ने जा रही है, जिससे ग्रोक अगले महीने से एक्स पर आने वाली हर पोस्ट को पढ़ सकेगा। यह टेक्स्ट, फोटो, वीडियो और मीम जैसी सभी कंटेंट समझेगा। इस बदलाव का उद्देश्य यूजर्स को पहले से ज्यादा साफ, आसान और बेहतर फीड दिखाना है।

लाभ छोटे अकाउंट की पोस्ट भी ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी ग्रोक का यह सिस्टम फॉलोअर्स की संख्या नहीं देखेगा, बल्कि सिर्फ पोस्ट की गुणवत्ता पर ध्यान देगा। अगर किसी यूजर के फॉलोअर्स बहुत कम हैं, तो भी उसकी अच्छी पोस्ट उतनी ही आसानी से लोगों तक दिखाई जाएगी। इससे नए और अनजान क्रिएटर्स की पोस्ट भी सामने आ पाएगी। यह बदलाव उन लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा, जिन्हें पहले कम पहुंच मिलती थी, लेकिन अब उनका कंटेंट ज्यादा लोगों तक पहुंच सकेगा।

सुझाव यूजर की पसंद के आधार पर बेहतर सुझाव ग्रोक अब यह अनुमान नहीं लगाएगा कि यूजर को क्या पसंद है, बल्कि असल में उनके जुड़ाव को समझेगा। यह सिस्टम यूजर के व्यवहार को देखकर नई और उपयोगी पोस्ट खोजकर दिखाएगा, जिससे फीड ज्यादा दिलचस्प और सही बनेगी। लोग अब उबाऊ पोस्टों को देखने में समय बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि ग्रोक उनकी पसंद के अनुसार छिपे हुए अच्छे कंटेंट को तेजी से सामने लाएगा। इससे यूजर का अनुभव पहले से और ज्यादा बेहतर महसूस होगा।