व्हाट्सऐप पर अनजान नंबर से आने वाली काॅल हो जाएंगी साइलेंट, जानिए तरीका 

इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का प्राइवेसी फीचर इसमें बड़े काम आता है। यह अनजान नंबर्स से आने वाली कॉल्स को ऑटोमैटिकली म्यूट कर देता है। यह फीचर कॉल्स को साइलेंट करता है और इसीलिए ये कॉल्स कॉल लॉग और नोटिफिकेश में दिखती रहेंगी। इसके अलावा यह सुविधा आपको स्पैम कॉल्स से बचाता है, ताकि आपका समय खराब होने से बच सके। इसके अलावा जरूरी काम के बीच आपको व्यवधान का सामना नहीं करना पड़ेगा।

तरीका

इस तरह से साइलेंट करें व्हाट्सऐप कॉल

अनजान नंबर्स से व्हाट्सऐप कॉल को साइलेंट करने के लिए सबसे पहले अपने स्मार्टफोन में ऐप खोलें। इसके बाद ऊपर दाईं तरफ 3 बिंदु पर क्लिक कर सेटिंग में जाएं। यहां आपको प्राइवेसी विकल्प नजर आएगा, जिसे खोलने पर कॉल विकल्प पर टैप करें। इसके बाद 'साइलेंस अननॉन कॉलर्स' विकल्प को ऑन कर दें। अगर, आप साइलेंट किए गए कॉल करने वाले को कॉल या मैसेज करते हैं तो आप भविष्य में उनके कॉल साइलेंट नहीं कर पाएंगे।