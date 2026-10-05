कैलिफोर्निया में रोबोटैक्सी पर लगाई लगाम, अब इंसानी मदद होगी अनिवार्य

इस कानून के लागू होते ही टेस्ला, वेमो और जूक्स जैसी रोबोटैक्सी कंपनियों को अमेरिकी रिमोट ड्राइवर्स को रखना होगा। इन ड्राइवर्स के पास अमेरिकी ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है।

उनका काम किसी भी ऑटोमेटेड व्हीकल (AV) से जुड़ी दुर्घटना या रास्ते में रुकावट आने पर मौके पर जाकर सहायता देना होगा। अगर, कोई रोबोटैक्सी 30 मिनट से ज्यादा समय तक पुलिस या दमकलकर्मियों के रास्ते में रुकावट बनती है तो संबंधित कंपनियों को भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है।

इसके साथ ही सिस्टम में अगर, कोई बड़ी खराबी आती है तो कंपनियों को गाड़ियों की लोकेशन और उनकी स्थिति के बारे में शहरों, कस्बों और अन्य स्थानीय प्रशासनों को जानकारी देनी होगी।