सरकार ने वाई-फाई राउटर्स में सुरक्षा खामी को लेकर दी चेतावनी, सुरक्षा के लिए दी सलाह
क्या है खबर?
भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (CERT-In) ने चुनिंदा आसुस DSL सीरीज के वाई-फाई राउटर्स के यूजर्स के लिए एक गंभीर सुरक्षा चेतावनी जारी की है। एजेंसी ने एक नए उजागर हुए ऑथेंटिकेशन बाईपास दोष की ओर ध्यान दिलाया है, जो साइबर अपराधियों को प्रभावित राउटर्स तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने की अनुमति दे सकता है। यह खामी घरों, छोटे कार्यालयों और सर्वर मैसेज ब्लॉक (SMB) परिवेशों में व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले कई मॉडल्स को प्रभावित करती है।
मॉडल
इन मॉडल्स में दिखी खामी
CVE-2025-59367 के अंतर्गत सूचीबद्ध की गई यह खामी 3 मॉडल्स- आसुस DSL-AC51, DSL-N16, और DSL-AC750 को प्रभावित करती है। CERT-In के अनुसार, यह भेद्यता हमलावरों को लक्षित राउटर्स पर सुरक्षा नियंत्रणों को दरकिनार करने में सक्षम बनाती है। यह भेद्यता उनको डिवाइस इंटरफेस तक सीधी पहुंच प्रदान कर सकती है, जिससे वे कॉन्फिगरेशन सेटिंग्स देख या संशोधित, संवेदनशील डाटा को इंटरसेप्ट और नेटवर्क से जुड़े अन्य डिवाइस को खतरे में डाल सकते हैं।
उपाय
सुरक्षा के लिए करें ये उपाय
एजेंसी ने बताया कि यह खामी यूजर सिस्टम की गोपनीयता, अखंडता और उपलब्धता के लिए गंभीर जोखिम पैदा करती है। CERT-In ने प्रभावित यूजर्स को अपने राउटर फर्मवेयर को तुरंत अपडेट करने की सलाह दी है, जिसे आसुस की वेबसाइट पर जाकर सुधारों की जांच कर अपडेट इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा जरूरत न होने पर रिमोट एक्सेस को ऑफ करने, डिफॉल्ट पासवर्ड बदलने और असामान्य गतिविधि के लिए राउटर लॉग की समीक्षा करने की सलाह दी गई है।