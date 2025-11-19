सरकार ने वाई-फाई राउटर्स में सुरक्षा खामी को लेकर चेतावनी दी है (तस्वीर: अनस्प्लैश)

सरकार ने वाई-फाई राउटर्स में सुरक्षा खामी को लेकर दी चेतावनी, सुरक्षा के लिए दी सलाह

क्या है खबर?

भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (CERT-In) ने चुनिंदा आसुस DSL सीरीज के वाई-फाई राउटर्स के यूजर्स के लिए एक गंभीर सुरक्षा चेतावनी जारी की है। एजेंसी ने एक नए उजागर हुए ऑथेंटिकेशन बाईपास दोष की ओर ध्यान दिलाया है, जो साइबर अपराधियों को प्रभावित राउटर्स तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने की अनुमति दे सकता है। यह खामी घरों, छोटे कार्यालयों और सर्वर मैसेज ब्लॉक (SMB) परिवेशों में व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले कई मॉडल्स को प्रभावित करती है।