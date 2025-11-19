गूगल ने घोषित किए भारत के सर्वश्रेष्ठ ऐप्स और गेम्स, जानिए किस-किस ने जीता खिताब 

क्राफ्टन के कुकीरन इंडिया को सर्वश्रेष्ठ गेम चुना गया है। इसने भारतीय थीम वाले किरदारों, संगीत, परिचित और प्रासंगिक लगने वाले परिधानों के जरिए भारतीय खिलाड़ियों के साथ मजबूत रिश्ता बनाया है। इसके सरल नियंत्रण और मजेदार गेमप्ले ने इसे सर्वश्रेष्ठ पिक-अप एंड प्ले पुरस्कार भी दिलाया। इनवीडियो AI, इंस्टाग्राम एडिट्स और टूनसूत्र नामक ऐप ने भी क्रमशः बेस्ट फॉर पर्सनल ग्रोथ, बेस्ट ऐप फॉर फन और बेस्ट हिडन जेम ऐप का खिताब जीता।

पुरस्कार

इन ऐप्स ने भी जीता पुरस्कार

गूगल ने बड़ी स्क्रीन के लिए सर्वश्रेष्ठ ऐप का पुरस्कार गुडनोट्स को और सर्वश्रेष्ठ मल्टी-डिवाइस ऐप का पुरस्कार ल्यूमिनर को दिया है। देश में सबसे ज्यादा ट्रेंड करने वाले ऐप्स में स्विगी इंस्टामार्ट, सीखो और एडोब फायरफ्लाई शामिल हैं। डेली प्लानर: टू डू लिस्ट टास्क को सर्वश्रेष्ठ रोजमर्रा की जरूरतों के लिए चुना गया है। इसके अलावा स्लीपिसोलबायो को सर्वश्रेष्ठ घड़ियों के लिए चुना गया है, जो यूजर्स को नींद में सुधार और तनाव कम करने में मदद करता है।