सरकार ने माइक्रोसॉफ्ट एज की सुरक्षा खामी को लेकर दी चेतावनी, जानिए इससे कैसे बचें 

भारत सरकार ने विंडोज और अन्य प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध गूगल क्रोम जैसे ब्राउजर माइक्रोसॉफ्ट एज की एक सुरक्षा खामी के बारे में चेतावनी जारी की है, जिससे लाखों लोगों का डाटा चोरी हो सकता है। यह अलर्ट इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (CERT-In) की ओर से जारी किया गया है। इसमें दावा किया है कि एज ब्राउजर के एक महत्वपूर्ण घटक का दुरुपयोग करके न केवल डिवाइस की सुरक्षा को भेदा जा सकता है।

नुकसान खामी डाटा शेयर करने के लिए किया जा सकता है प्रेरित CERT-In ने बताया कि इस खामी से यूजर्स को व्यक्तिगत जानकारी साझा करने के लिए भी प्रेरित किया जा सकता है, जिसका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। यह चेतावनी जनवरी 2026 में माइक्रोसॉफ्ट की ओर से जारी किए गए एक नोट का हिस्सा है, जिस पर सभी को ध्यान देना चाहिए। सुरक्षा एजेंसी ने चेतावनी को उच्च गंभीरता रेटिंग दी है और यूजर्स को वास्तविक समस्या और उससे होने वाले संभावित प्रभावों के बारे में सचेत किया गया है।

झांसा ऐसे दिया जा सकता है यूजर्स को झांसा सुरक्षा एजेंसी ने बताया कि यह भेद्यता माइक्रोसॉफ्ट एज में वेबव्यू टैग में अपर्याप्त नीति प्रवर्तन के कारण मौजूद है। एक दूरस्थ हमलावर पीड़ित को विशेष रूप से तैयार किए गए वेबपेज पर जाने के लिए प्रेरित करके इस भेद्यता का फायदा उठा सकता है। ईमेल पर लुभावने कंटेंट के जरिए यूजर को लिंक पर क्लिक करने के लिए मजबूर कर जाल में फंसाया जाता है, जिससे हैकर्स को अपना काम करने में आसानी हो जाती है।

