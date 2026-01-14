LOADING...
सरकार ने माइक्रोसॉफ्ट एज की सुरक्षा खामी को लेकर दी चेतावनी, जानिए इससे कैसे बचें 

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Jan 14, 2026
12:42 pm
क्या है खबर?

भारत सरकार ने विंडोज और अन्य प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध गूगल क्रोम जैसे ब्राउजर माइक्रोसॉफ्ट एज की एक सुरक्षा खामी के बारे में चेतावनी जारी की है, जिससे लाखों लोगों का डाटा चोरी हो सकता है। यह अलर्ट इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (CERT-In) की ओर से जारी किया गया है। इसमें दावा किया है कि एज ब्राउजर के एक महत्वपूर्ण घटक का दुरुपयोग करके न केवल डिवाइस की सुरक्षा को भेदा जा सकता है।

नुकसान 

खामी डाटा शेयर करने के लिए किया जा सकता है प्रेरित

CERT-In ने बताया कि इस खामी से यूजर्स को व्यक्तिगत जानकारी साझा करने के लिए भी प्रेरित किया जा सकता है, जिसका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। यह चेतावनी जनवरी 2026 में माइक्रोसॉफ्ट की ओर से जारी किए गए एक नोट का हिस्सा है, जिस पर सभी को ध्यान देना चाहिए। सुरक्षा एजेंसी ने चेतावनी को उच्च गंभीरता रेटिंग दी है और यूजर्स को वास्तविक समस्या और उससे होने वाले संभावित प्रभावों के बारे में सचेत किया गया है।

झांसा 

ऐसे दिया जा सकता है यूजर्स को झांसा 

सुरक्षा एजेंसी ने बताया कि यह भेद्यता माइक्रोसॉफ्ट एज में वेबव्यू टैग में अपर्याप्त नीति प्रवर्तन के कारण मौजूद है। एक दूरस्थ हमलावर पीड़ित को विशेष रूप से तैयार किए गए वेबपेज पर जाने के लिए प्रेरित करके इस भेद्यता का फायदा उठा सकता है। ईमेल पर लुभावने कंटेंट के जरिए यूजर को लिंक पर क्लिक करने के लिए मजबूर कर जाल में फंसाया जाता है, जिससे हैकर्स को अपना काम करने में आसानी हो जाती है।

बचाव 

इस तरह से करें खामियों से सुरक्षा 

यह सुरक्षा समस्या उन व्यक्तियों या व्यवसायों को भी प्रभावित कर सकती है, जो अपने दैनिक कार्यों के लिए इस ब्राउजर पर निर्भर हैं। आप माइक्रोसॉफ्ट एज का 143.0.3650.139 से पहले का वर्जन उपयोग कर रहे हैं तो आपको तुरंत अपने सिस्टम के लिए ब्राउजर को अपडेट करना होगा। यह डिवाइस के जोखिम को रोक सकते हैं। कंप्यूटर के मेनू में क्लिक कर 'हेल्प एंड फीडबैक' पर जाएं इसमें 'अवाउट माइक्रोसॉफ्ट एज' पर क्लिक कर इसे अपडेट कर सकते हैं।

