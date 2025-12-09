सरकार ने गूगल को फर्जी पेंसिल पैकिंग काम से जुड़े विज्ञापन हटाने का निर्देश दिया है (तस्वीर: अनस्प्लैश)

क्यों सरकार ने गूगल से फर्जी पेंसिल पैकिंग काम से जुड़े विज्ञापन हटाने को कहा?

क्या है खबर?

गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) ने गूगल को नोटिस जारी कर अपने विज्ञापन पारदर्शिता प्लेटफॉर्म पर 15 विज्ञापनदाता पेजों को हटाने के लिए कहा है। इनका धोखाधड़ी वाले पेंसिल-पैकिंग वर्क-फ्रॉम-होम योजना को बढ़ावा देने के लिए उपयोग किया गया था। एजेंसी ने कहा कि ये विज्ञापन सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और भारतीय न्याय संहिता की कुछ धाराओं का उल्लंघन करते हैं और यूजर्स को नकली पहचान और वित्तीय धोखाधड़ी के माध्यम से गुमराह करते हैं।