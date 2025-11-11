गूगल और सैमसंग करेगी एंड्रॉयड की बैटरी की खपत कम, जानिए कैसे होगा 

गूगल ने ज्यादा बैटरी की खपत करने वाली एंड्रॉयड ऐप्स का पता लगाने के लिए एक नया वेक लॉक सिस्टम पेश किया है। यह फिलहाल डेवलपर्स के लिए उपलब्ध है। एक रिपोर्ट के अनुसार, सैमसंग के साथ साझेदारी में विकसित यह सिस्टम यूजर अनुभव को बेहतर बनाने और बैकग्राउंड पावर के उपयोग को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है। इससे फोन की बैटरी जल्दी डिस्चार्ज नहीं होगी और इसकी जीवनकाल भी बढ़ेगा।

फायदा नया सिस्टम ऐप्स को स्लीप मोड में जाने से रोकेगा 9To5Google की रिपोर्ट के अनुसार, वेक लॉक ऐप्स को एंड्रॉयड डिवाइस को स्लीप मोड में जाने से रोकने की अनुमति देते हैं, ताकि स्क्रीन बंद होने पर भी वे बैकग्राउंड टास्क पूरे कर सकें। गैर-जिम्मेदाराना तरीके से इस्तेमाल किए जाने पर ये बैटरी परफॉर्मेंस पर काफी असर डाल सकते हैं। गूगल ने कहा कि ऑडियो प्लेबैक या यूजर द्वारा शुरू किए गए डाटा ट्रांसफर के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ वेक लॉक इससे मुक्त रहेंगे।

पहचान ऐसे काम करेगा यह सिस्टम नए नियमों के तहत किसी यूजर सेशन में 24 घंटे की अवधि में 2 घंटे से ज्यादा गैर-मुक्त वेक लॉक होते हैं तो उसे 'अत्यधिक' माना जाएगा। गूगल के अनुसार, पिछले 28 दिनों में किसी ऐप के 5 प्रतिशत या उससे ज्यादा यूजर सेशन इस सीमा को पार कर जाते हैं, तो उसे खराब व्यवहार माना जाएगा। ऐसे ऐप्स के लिए गूगल प्ले स्टोर पर बैटरी की ज्यादा खपत करने वाली ऐप की चेतावनी प्रदर्शित की जा सकती है।