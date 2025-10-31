गूगल रिलायंस जियो यूजर्स को मुफ्त देगी जेमिनी प्रो AI मॉडल, कैसे पाएं सब्सक्रिप्शन?

गूगल ने भारत में अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सेवाओं को बढ़ाने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ साझेदारी की है। इस समझौते के तहत पात्र जियो यूजर्स को 18 महीने के लिए AI प्रो सब्सक्रिप्शन मुफ्त में मिलेगा। जियो 5G प्लान के साथ यह सेवा बिना किसी अतिरिक्त लागत के दी जाएगी। इस कदम का उद्देश्य भारत जैसे बड़े और बढ़ते इंटरनेट बाजार में AI तकनीक को अधिक लोगों तक पहुंचाना है।

यूजर्स भारतीय यूजर्स को मिलेगा बड़ा फायदा शुरुआत में यह ऑफर 18 से 25 वर्ष की उम्र के जियो यूजर्स को मिलेगा, बाद में इसे सभी ग्राहकों तक बढ़ाया जाएगा। इसमें गूगल जेमिनी 2.5 प्रो मॉडल की पहुंच, AI से वीडियो और इमेज बनाने की सुविधा, पढ़ाई के लिए नोटबुक LM का इस्तेमाल और 2TB क्लाउड स्टोरेज जैसे लाभ शामिल हैं। इस 18 महीने के ऑफर की कीमत 35,100 रुपये बताई गई है, जो सामान्य सब्सक्रिप्शन की तुलना में काफी अधिक है।

सहयोग व्यवसाय और तकनीकी स्तर पर सहयोग रिलायंस ने उपभोक्ताओं के अलावा अपने AI कारोबार को भी मजबूत करने की योजना बनाई है। कंपनी भारत में अपने AI इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए गूगल क्लाउड के साथ काम करेगी। रिलायंस इंटेलिजेंस, भारतीय संगठनों में गूगल के जेमिनी एंटरप्राइज को बढ़ावा देने की रणनीतिक साझेदार बनेगी। गूगल के CEO सुंदर पिचई ने कहा कि यह साझेदारी भारत में AI तकनीक को आम लोगों और व्यवसायों के करीब लाएगी।

AI केंद्र भारत बन सकता है AI का बड़ा केंद्र भारत में AI उपयोग तेजी से बढ़ रहा है और गूगल-रिलायंस साझेदारी से इसे और मजबूती मिल सकती है। OpenAI और एंथ्रोपिक जैसी कंपनियां भी भारत में अपनी उपस्थिति बढ़ा रही हैं। मुफ्त और सस्ती AI सेवाएं भारत को जनरेटिव AI का प्रमुख बाजार बना सकती हैं। मुकेश अंबानी ने कहा कि उनका लक्ष्य भारत को AI-सक्षम नहीं बल्कि AI-सशक्त देश बनाना है, जहां हर व्यक्ति तकनीक से विकास कर सके।