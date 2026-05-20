गूगल सर्च बॉक्स में कई बदलाव किए गए हैं

गूगल ने सर्च बॉक्स को किया अपडेट, AI सर्च को भी मिला नया रूप

क्या है खबर?

गूगल ने डेवलपर कॉन्फ्रेंस में सर्च को अपडेट करने की घोषणा की है, ताकि लोग सीधे सर्च बॉक्स से ही कई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) एजेंट बना और मैनेज कर सकें। कंपनी ने दिखाया कि कैसे यूजर सर्च को चल रहे कार्यों पर नजर रखने के लिए कह सकते हैं। एक ही तरह के परिणाम दिखाने के बजाय ये इनफार्मेशन एजेंट बैकग्राउंड में काम करते रहेंगे, वेब पर होने वाले अपडेट्स पर नजर रखेंगे और कुछ भी बदलने पर अलर्ट भेजेंगे।