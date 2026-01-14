गूगल ने वीओ टूल को किया अपडेट, अब बना सकेंगे बेहतर AI कंटेंट 

फायदा

अपग्रेड से क्या होगा फायदा?

सबसे बड़ा अपडेट 'इंग्रीडिएंट्स टू वीडियो' में किया गया एक महत्वपूर्ण सुधार है, जो गूगल की एक ऐसी तकनीक है, जिससे यूजर विशिष्ट रेफ्रेंस इमेज के आधार पर मोशन जनरेट कर सकते हैं। यह अपडेट सरल निर्देशों के साथ भी वीडियो को अधिक रचनात्मक बनाता है। इंग्रीडिएंट्स टू वीडियो के लिए नेटिव वर्टिकल आउटपुट (पोर्ट्रेट मोड) मोबाइल-फर्स्ट, शॉर्ट-फॉर्म वीडियो निर्माण को सशक्त बनाता है। उच्च गुणवत्ता वाले प्रोडक्शन वर्कफ्लो के लिए 1080p और 4K रिजॉल्यूशन वाले वीडियो बना सकते हैं।