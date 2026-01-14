गूगल ने वीओ टूल को किया अपडेट, अब बना सकेंगे बेहतर AI कंटेंट
क्या है खबर?
गूगल ने अपने जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) वीडियो मॉडल वीओ 3.1 को अपडेट किया है, जिससे यूजर बेहतर AI-जनरेटेड कंटेंट बना सकेंगे। इसमें अब रेफ्रेंस इमेज का उपयोग करके सोशल प्लेटफॉर्म के लिए सीधे वर्टिकल वीडियो बनाने की सुविधा उपलब्ध है। इन बदलावों के रेफ्रेंस इमेज से जनरेट किए गए वीडियो अधिक अभिव्यंजक और गतिशील बनेंगे। कंपनी ने बताया कि इस अपडेट में कई प्रोफेशनल-ग्रेड फीचर्स और मोबाइल-ऑप्टिमाइज्ड फॉर्मेट शामिल किए गए हैं।
फायदा
अपग्रेड से क्या होगा फायदा?
सबसे बड़ा अपडेट 'इंग्रीडिएंट्स टू वीडियो' में किया गया एक महत्वपूर्ण सुधार है, जो गूगल की एक ऐसी तकनीक है, जिससे यूजर विशिष्ट रेफ्रेंस इमेज के आधार पर मोशन जनरेट कर सकते हैं। यह अपडेट सरल निर्देशों के साथ भी वीडियो को अधिक रचनात्मक बनाता है। इंग्रीडिएंट्स टू वीडियो के लिए नेटिव वर्टिकल आउटपुट (पोर्ट्रेट मोड) मोबाइल-फर्स्ट, शॉर्ट-फॉर्म वीडियो निर्माण को सशक्त बनाता है। उच्च गुणवत्ता वाले प्रोडक्शन वर्कफ्लो के लिए 1080p और 4K रिजॉल्यूशन वाले वीडियो बना सकते हैं।
समाधान
गूगल ने किया इस बड़ी समस्या का समाधान
गूगल का कहना है कि AI वीडियो निर्माण में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक अलग-अलग क्लिप में एक ही किरदार या बैकग्राउंड को बनाए रखना है और वीओ 3.1 इस समस्या का समाधान करता है। दिग्गज टेक का कहना है कि नया मॉडल अत्याधुनिक पहचान स्थिरता प्रदान करता है, जिससे क्रिएटर सेटिंग या कैमरा एंगल बदलने पर भी किरदार की उपस्थिति को एक समान रख सकते हैं। यह अपडेट बैकग्राउंड और वस्तुओं की स्थिरता में भी सुधार करता है।