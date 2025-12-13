ऐपल ने लिक्विड ग्लास फीचर में किया बदलाव, यूजर्स पारदर्शिता कर सकेंगे कंट्रोल
क्या है खबर?
ऐपल ने iOS 26.2 के अपडेट के साथ लिक्विड ग्लास की पारदर्शिता को कम करने के लिए एक और टूल जारी किया है। इसके साथ लॉक स्क्रीन की घड़ी की पारदर्शिता को कंट्रोल कर सकेंगे। यह बदलाव पिछले अपडेट के बाद आया है, जिसमें लिक्विड ग्लास एलिमेंट्स की अपारदर्शिता को कंट्रोल करने के लिए एक स्लाइडर जोड़ा गया था। यूजर्स ने शिकायत की थी कि इन बदलावों के कारण उनके आईफोन या अन्य डिवाइस को पढ़ना मुश्किल हो गया था।
कारण
यह आ रही थी समस्या
कंपनी के ऑपरेटिंग सिस्टम को आधुनिक और भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) स्मार्ट ग्लास की ओर विकास के लिए तैयार करने के उद्देश्य से शुरू की गई लिक्विड ग्लास को मिली-जुली प्रतिक्रियाएं मिलीं। कुछ यूजर्स ने पाया कि पारदर्शिता के कारण उनके आईफोन का उपयोग करना मुश्किल हो गया, क्योंकि नोटिफिकेशन या ऐपल म्यूजिक में किसी कलाकार का नाम जैसी महत्वपूर्ण जानकारी पढ़ना कठिन हो गया था। इसके जवाब में एक लिक्विड ग्लास टूल जारी किया।
बदलाव
ये भी किए गए बदलाव
इसके अलावा iOS 26.2 के साथ अब रिमाइंडर छूटने की संभावना कम हो गई है, क्योंकि अब आप रिमाइंडर के साथ अलार्म भी सेट कर सकते हैं। इसके लिए, रिमाइंडर सेट करते समय 'अर्जेंट' विकल्प को चुनें। रिमाइंडर का समय आते ही आपके फोन का अलार्म बज उठेगा और आपको इसे स्नूज करने या बंद करने के विकल्प दिखाई देंगे। इसके अलावा उन लोगों के साथ एयरड्रॉप करना और आसान बना दिया है, जो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में नहीं हैं।