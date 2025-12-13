ऐपल ने iOS 26.2 ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ बदलाव किए हैं

ऐपल ने लिक्विड ग्लास फीचर में किया बदलाव, यूजर्स पारदर्शिता कर सकेंगे कंट्रोल

क्या है खबर?

ऐपल ने iOS 26.2 के अपडेट के साथ लिक्विड ग्लास की पारदर्शिता को कम करने के लिए एक और टूल जारी किया है। इसके साथ लॉक स्क्रीन की घड़ी की पारदर्शिता को कंट्रोल कर सकेंगे। यह बदलाव पिछले अपडेट के बाद आया है, जिसमें लिक्विड ग्लास एलिमेंट्स की अपारदर्शिता को कंट्रोल करने के लिए एक स्लाइडर जोड़ा गया था। यूजर्स ने शिकायत की थी कि इन बदलावों के कारण उनके आईफोन या अन्य डिवाइस को पढ़ना मुश्किल हो गया था।