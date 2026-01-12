गूगल ने AI ओवरव्यू में स्वास्थ्य से जुड़े जवाब देना क्यों किया बंद?

टेक दिग्गज कंपनी गूगल ने हाल ही में अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित सर्च फीचर में बदलाव किया है। कुछ स्वास्थ्य से जुड़े सवालों पर अब AI ओवरव्यू नजर नहीं आ रहा है। यह बदलाव एक मीडिया जांच के बाद किया गया है। जांच में कहा गया था कि AI ओवरव्यू मेडिकल सवालों पर अधूरी जानकारी दे रहा था। इससे आम लोगों को गलतफहमी हो सकती थी और वे अपनी सेहत को लेकर गलत निष्कर्ष निकाल सकते थे।

चिंता स्वास्थ्य जानकारी को लेकर बढ़ी चिंता गार्डियन की रिपोर्ट में बताया गया कि लिवर ब्लड टेस्ट जैसे सवालों पर AI ओवरव्यू सिर्फ सामान्य आंकड़े दिखा रहा था। इसमें उम्र, लिंग और अन्य जरूरी मेडिकल फर्क शामिल नहीं थे। जबकि मेडिकल जांच में ये बातें बहुत जरूरी मानी जाती हैं। डर यह था कि लोग AI के जवाब देखकर अपनी रिपोर्ट को ठीक समझ लें। इसी वजह से गूगल ने ऐसे सवालों पर AI ओवरव्यू हटाने का फैसला लिया।

बदलाव सर्च रिजल्ट में दिखा बदलाव रिपोर्ट के बाद लिवर टेस्ट से जुड़े कई सवालों पर AI ओवरव्यू हट गया है। कुछ मामलों में गार्डियन की खबर ही सर्च रिजल्ट में ऊपर दिखाई दी। हालांकि, गूगल ने साफ किया है कि AI आधारित जवाब पूरी तरह बंद नहीं किए गए हैं। यूजर्स अभी भी अलग AI मोड के जरिए ऐसे सवाल पूछ सकते हैं। इससे पता चलता है कि कंपनी ने फीचर को सीमित किया है, खत्म नहीं किया।

Advertisement