गूगल के जेमिनी 3 से जुड़ा नैनो बनाना प्रो, अब बेहतर बनाएगा तस्वीरें

टेक दिग्गज कंपनी गूगल यूजर्स के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) इमेज जेनरेशन टूल नैनो बनाना को लगातार बेहतर बना रही है। कंपनी ने अब इसका नया वर्जन नैनो बनाना प्रो लॉन्च किया है, जिसे जेमिनी 3 प्रो इमेज भी कहा जाता है। गूगल का कहना है कि यह टूल पिछले वर्जन से लगभग हर तरह से बेहतर है और यूजर्स के विजन को स्टूडियो-क्वालिटी डिजाइन में बदलने की क्षमता रखता है।

फीचर्स टेक्स्ट रेंडरिंग और इन्फोग्राफिक फीचर्स नैनो बनाना प्रो में इस बार टेक्स्ट रेंडरिंग को लेकर बड़ा अपग्रेड दिया गया है। गूगल का कहना है कि यह टूल अब कॉन्टेक्स्ट-रिच इन्फोग्राफिक्स और डायग्राम आसानी से बना सकता है। यह पहले से मौजूद तस्वीरों पर साफ और पढ़ने योग्य टेक्स्ट जोड़ सकता है, जिससे पोस्टर या अन्य विजुअल तैयार करना आसान हो जाता है। कंपनी के अनुसार, यह फीचर कई भाषाओं में उपलब्ध है और डिजाइन अनुभव को और सरल बनाता है।

कंट्रोल एडिटिंग कंट्रोल और मल्टी-इमेज सपोर्ट गूगल का नया टूल एक ही कंपोजिशन में कई एलिमेंट्स जोड़ने की सुविधा देता है और इसमें एक साथ 14 इमेज तक इस्तेमाल की जा सकती हैं। इसमें कई नए एडिटिंग कंट्रोल शामिल किए गए हैं, जिनसे यूजर तस्वीर के किसी भी हिस्से को चुनकर एडिट कर सकते हैं। कैमरा एंगल बदलना, फोकस एडजस्ट करना, कलर ग्रेड सुधारना और दिन-रात की लाइटिंग बदलना जैसे फीचर भी मौजूद हैं, जिससे क्रिएटिव काम और आसान हो जाता है।