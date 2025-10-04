LOADING...
गूगल अपने जेमिनी AI ऐप का इंटरफेस बदलने की तैयारी कर रही है (तस्वीर: एक्स/@StockMKTNewz)

गूगल के जेमिनी AI ऐप में मिल सकते हैं बड़े बदलाव, ऐसा हो जाएगा इंटरफेस 

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Oct 04, 2025
11:35 am
क्या है खबर?

गूगल अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) ऐप जेमिनी को और ज्यादा विज़ुअल रूप से केंद्रित करने पर विचार कर रही है। कंपनी एक नए यूजर इंटरफेस के साथ प्रयोग कर रही है, जो ऐप को चैटबॉट-स्टाइल के लुक और फील से बदलकर एक स्क्रॉल करने योग्य फीड प्रदान करेगा। इसमें आकर्षक इमेज के साथ सुझाए गए प्रॉम्प्ट होंगे। इसका उद्देश्य यूजर्स को जेमिनी के AI का उपयोग करने के तरीके के बारे में अधिक विशिष्ट सुझाव देकर प्रेरित करना है।

खुलासा 

ऐसे हुआ बदलावों का खुलासा 

एंड्रॉयड अथॉरिटी ने जेमिनी एंड्रॉयड ऐप के हालिया वर्जन में इन बदलावों को देखा, लेकिन ये अभी तक सार्वजनिक नहीं हुए। इसके बजाय, कोड को देखकर एक रिवर्स इंजीनियर ने ऐप की नई होम स्क्रीन को इनेबल किया। यहां 'क्रिएट इमेज' या 'डीप रिसर्च' जैसे कार्यों के लिए शॉर्टकट बटन स्क्रीन पर ऊपर की ओर खिसका दिए गए और फिर स्क्रॉल करने योग्य फीड दिखाई देने लगी। गूगल के प्रवक्ता ने बदलावों की घोषणा किए जाने से इनकार किया है।

सुझाव 

ऐप की होम स्क्रीन पर मिलेंगे सुझाव 

यूजर इंटरफेस पर दिखाए गए उदाहरणों में प्रॉम्प्ट आपकी तस्वीरों के साथ कुछ मजेदार चीजें करने के सुझाव देते हैं। यह आपको 'मुझे अंतरिक्ष में टेलीपोर्ट करें', 'मुझे विंटेज या ग्रंज लुक दें', या 'मेरी ड्राइंग को कहानी की किताब में बदल दें' जैसे सुझाव देगा। अगर, इसे यूजर्स के लिए लाइव किया जाता है, तो यह OpenAI पर बढ़त हासिल कर सकता है, जिसका ChatGPT ऐप अभी भी काफी हद तक खाली स्क्रीन पर लॉन्च होता है।