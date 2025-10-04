गूगल अपने जेमिनी AI ऐप का इंटरफेस बदलने की तैयारी कर रही है (तस्वीर: एक्स/@StockMKTNewz)

गूगल के जेमिनी AI ऐप में मिल सकते हैं बड़े बदलाव, ऐसा हो जाएगा इंटरफेस

क्या है खबर?

गूगल अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) ऐप जेमिनी को और ज्यादा विज़ुअल रूप से केंद्रित करने पर विचार कर रही है। कंपनी एक नए यूजर इंटरफेस के साथ प्रयोग कर रही है, जो ऐप को चैटबॉट-स्टाइल के लुक और फील से बदलकर एक स्क्रॉल करने योग्य फीड प्रदान करेगा। इसमें आकर्षक इमेज के साथ सुझाए गए प्रॉम्प्ट होंगे। इसका उद्देश्य यूजर्स को जेमिनी के AI का उपयोग करने के तरीके के बारे में अधिक विशिष्ट सुझाव देकर प्रेरित करना है।