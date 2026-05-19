गूगल I/O 2026 में नया जेमिनी मॉडल लॉन्च किया गया है

गूगल I/O 2026: सबसे तेज जेमिनी 3.5 फ्लैश AI मॉडल पेश, जानिए क्या है खासियत

क्या है खबर?

गूगल ने मंगलवार (19 मई) से शुरू हुई अपनी डेवलपर कॉन्फ्रेंस गूगल I/O 2026 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल जेमिनी 3.5 फ्लैश काे आधिकारिक तौर पर पेश कर दिया है। यह जेमिनी 3.5 सीरीज का पहला मॉडल है। इस मौके पर दिग्गज टेक कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सुंदर पिचई ने कहा कि कंपनी एजेंटिक कोडिंग, दीर्घकालिक कार्यों और वास्तविक दुनिया के वर्कफ्लो के इर्द-गिर्द जेमिनी को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।