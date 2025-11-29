सरकार ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स को सिम एक्टिव नहीं होने पर अपनी सेवाएं बंद करने के निर्देश दिए हैं

सिम बंद हुई तो नहीं चलेंगी मैसेजिंग ऐप्स, सरकार ने दिया आदेश

क्या है खबर?

भारत सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के उपयोग को लेकर एक बड़ा निर्देश जारी किया है। यह लाखों लोगों के व्हाट्सऐप, टेलीग्राम, सिग्नल, स्नैपचैट, अरट्‌टई और जोश जैसे मैसेजिंग ऐप्स के इस्तेमाल के तरीके को बदल सकता है। दूरसंचार विभाग (DoT) ने इन प्लेटफॉर्म्स से कहा है कि वे यूजर्स के डिवाइस में एक्टिव सिम कार्ड के बिना अपनी सेवाओं का उपयोग करना बंद कर दें। यह आदेश भारत के नए दूरसंचार साइबर सुरक्षा संशोधन नियम, 2025 का हिस्सा है।