गूगल ने गैलेक्सी S26 सीरीज के साथ ये नए एंड्रॉयड अपडेट किए पेश

गूगल ने सैमसंग के गैलेक्सी S26 लॉन्च के साथ एंड्रॉयड के लिए नए और उन्नत अपडेट पेश किए हैं। इन अपडेट में जेमिनी आधारित स्मार्ट टूल, बेहतर स्कैम डिटेक्शन फीचर और कुछ एआई सुधार शामिल हैं। कंपनी का कहना है कि इन बदलावों से यूजर्स को ज्यादा सुरक्षित, तेज और पर्सनलाइज्ड अनुभव मिलेगा। नए फीचर फिलहाल कुछ चुनिंदा और प्रीमियम डिवाइस पर उपलब्ध होंगे। गूगल का फोकस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रोजमर्रा के इस्तेमाल में और आसान तथा प्रभावी बनाना है।

जेमिनी जेमिनी से मल्टी-स्टेप टास्क और आसान जेमिनी ऐप में जोड़ा गया नया फीचर यूजर्स को एक साथ कई काम करने में मदद करेगा। उदाहरण के लिए, राइड बुक करना, ग्रोसरी ऑर्डर करना या लिस्ट तैयार करना अब और सरल होगा। यह फीचर बैकग्राउंड में लगातार चलता रहेगा और यूजर नोटिफिकेशन के जरिए इसकी प्रगति लाइव देख सकेंगे। शुरुआत में यह सुविधा कुछ खास पार्टनर ऐप्स तक सीमित रहेगी। यह पहले अमेरिका और कोरिया में गैलेक्सी S26 और पिक्सल 10 जैसे चुनिंदा डिवाइस पर उपलब्ध होगी।

अपग्रेड सर्किल टू सर्च में बड़ा अपग्रेड एंड्रॉयड के सर्किल टू सर्च फीचर को नया और उपयोगी अपग्रेड दिया गया है। अब यह स्क्रीन पर दिख रहे कई ऑब्जेक्ट को एक साथ पहचानकर उनके बारे में जानकारी देगा। "फाइंड द लुक" फीचर के जरिए यूजर पूरे आउटफिट को सर्च कर सकेंगे और उन्हें वर्चुअली ट्राई भी कर पाएंगे। यह सुविधा फिलहाल गैलेक्सी S26 और पिक्सल 10 डिवाइस तक सीमित रहेगी। इसके अलावा इमेज में मौजूद अलग-अलग चीजों की डिटेल जानकारी भी एक साथ हासिल की जा सकेगी।

