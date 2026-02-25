सैमसंग गैलेक्सी S26 सीरीज हुई लॉन्च, जानिए कीमत और सभी फीचर्स

टेक दिग्गज कंपनी सैमसंग ने आज (25 फरवरी) अपने अनपैक्ड इवेंट में गैलेक्सी S26 सीरीज को लॉन्च कर दिया है। कंपनी के नए स्मार्टफोन सीरीज में तीन मॉडल (गैलेक्सी S26, S26 प्लस और S26 अल्ट्रा) शामिल हैं। यह तीनों स्मार्टफोन खास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) फीचर्स के साथ बेहतरीन हार्डवेयर से लैस हैं। कंपनी का कहना है कि नई सीरीज बेहतर कैमरा, लंबी बैटरी लाइफ और 7 साल तक सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ आती है।

S26 गैलेक्सी S26 की खास बातें सैमसंग गैलेक्सी S26 में 6.3 इंच का फुल-HD+ डायनामिक AMOLED 2X डिस्प्ले दिया गया है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और बेहतर ब्राइटनेस सपोर्ट करता है। यह फोन 2nm एक्सिनोस 2600 चिपसेट पर चलता है और एंड्रॉयड 16 आधारित वन UI 8.5 के साथ आता है। इसमें 12GB रैम और 256GB या 512GB स्टोरेज विकल्प मिलते हैं। 50MP ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप और 4,300mAh बैटरी इसे संतुलित प्रदर्शन वाला प्रीमियम स्मार्टफोन बनाते हैं, जो रोजमर्रा के उपयोग के लिए सही है।

S26 प्लस गैलेक्सी S26 प्लस के फीचर्स गैलेक्सी S26+ में 6.7 इंच का QHD+ डायनामिक AMOLED 2X डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट मिलती है। यह भी 2nm एक्सिनोस 2600 प्रोसेसर से लैस है और 12GB रैम के साथ आता है, जिससे मल्टीटास्किंग आसान होती है। इसमें 4,900mAh की बैटरी दी गई है, जो 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। कैमरा सेटअप S26 जैसा ही है, जिसमें 50MP मेन सेंसर और 3x ऑप्टिकल जूम शामिल है, साथ में बेहतर इमेज प्रोसेसिंग भी मिलती है।

S26 अल्ट्रा गैलेक्सी S26 अल्ट्रा में दमदार डिस्प्ले गैलेक्सी S26 अल्ट्रा में 6.9 इंच का QHD+ डायनामिक AMOLED 2X डिस्प्ले दिया गया है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 10-बिट कलर सपोर्ट करता है। स्क्रीन में प्राइवेसी डिस्प्ले फीचर भी है, जो सीमित एंगल से देखने पर कंटेंट छिपा देता है। फोन स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 "फॉर गैलेक्सी" चिपसेट पर चलता है और 16GB तक रैम और 1TB स्टोरेज विकल्प देता है। इसमें 5,000mAh बैटरी और 60W वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट मिलता है, जो तेज चार्जिंग अनुभव देता है।

अन्य अल्ट्रा में प्रीमियम स्पेसिफिकेशन गैलेक्सी S26 अल्ट्रा में क्वाड रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें 200MP प्राइमरी सेंसर शामिल है, जो हाई-रेजोल्यूशन फोटो लेता है। इसके साथ 50MP पेरिस्कोप टेलीफोटो, 50MP अल्ट्रावाइड और 10MP टेलीफोटो लेंस दिया गया है, जिससे अलग-अलग दूरी पर साफ तस्वीरें मिलती हैं। फोन 8K वीडियो रिकॉर्डिंग, HDR10+ सपोर्ट और एडवांस स्टेबिलाइजेशन फीचर देता है। फ्रंट में 12MP सेल्फी कैमरा है। टाइटेनियम फ्रेम और गोरिल्ला आर्मर 2 प्रोटेक्शन इसे मजबूत और प्रीमियम बनाते हैं।

AI फीचर्स सभी मॉडल में मिलेंगे एडवांस गैलेक्सी AI फीचर्स गैलेक्सी S26 सीरीज में गैलेक्सी AI फीचर्स पर खास जोर दिया गया है। नाउ असिस्ट ऑन-स्क्रीन गतिविधि के आधार पर सुझाव देता है, जबकि कॉल स्क्रीन अनजान कॉल को हैंडल कर लाइव टेक्स्ट दिखाता है। फोटो असिस्ट AI एडिटिंग में मदद करता है और क्रिएटिव स्टूडियो कंटेंट टूल्स उपलब्ध कराता है। बिक्सबी डिवाइस एजेंट वॉयस कंट्रोल देता है और प्राइवेसी अलर्ट ऐप एक्सेस की जानकारी देता है। AI नॉइज रिडक्शन भी कुछ ऐप्स में उपलब्ध है।

कीमत भारत में गैलेक्सी S26 और S26+ की कीमत भारत में सैमसंग गैलेक्सी S26 की शुरुआती कीमत 87,999 रुपये है, जबकि 12GB + 512GB वेरिएंट 1.08 लाख रुपये में मिलेगा। गैलेक्सी S26+ का 12GB + 256GB मॉडल 1.20 लाख रुपये और 12GB + 512GB वेरिएंट 1.40 लाख रुपये में उपलब्ध होगा। इन दोनों ही मॉडलों की प्री-बुकिंग 25 फरवरी से शुरू हो गई है। आधिकारिक बिक्री और डिलीवरी 11 मार्च से अमेजन और सैमसंग ऑनलाइन स्टोर पर शुरू होगी।