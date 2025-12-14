गूगल ने यूट्यूब से हटाए डिज्नी पात्रों के AI वीडियो, जानिए क्या है वजह
क्या है खबर?
गूगल ने डिज्नी के स्वामित्व वाले किरदारों वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से बने वीडियो को यूट्यूब से हटाना शुरू कर दिया है। दिग्गज टेक कंपनी ने स्टूडियो की ओर से इस सप्ताह की शुरुआत में भेजे एक नोटिस के जवाब में यह कदम उठाया है। मुख्य रूप से AI वीडियो टूल वीओ से बनाए गए उन वीडियो को हटाया जा रहा है, जिनमें मिकी माउस, डेडपूल और 'स्टार वार्स' और 'द सिम्पसन्स' के किरदार दिखाए गए हैं।
बदलाव
अब यूजर्स को मिल रहा यह मैसेज
वैरायटी की रिपोर्ट के अनुसार, वीडियो के लिंक क्लिक करने पर अब एक मैसेज दिख रहा है, जिसमें लिखा है, "डिज्नी द्वारा कॉपीराइट दावे के कारण यह वीडियो अब उपलब्ध नहीं है।" यह ऐसे समय में हो रहा है, जब मनोरंजन कंपनी अपने किरदारों को अनधिकृत AI उपयोग से बचाने के लिए सक्रिय रूप से प्रयासरत है। उसने फ्रोजन, मोआना, टॉय स्टोरी और विनी द पूह के किरदार से जुड़े वीडियो यूट्यूब और यूट्यूब शॉर्ट्स से हटाने को कहा है।
आरोप
डिज्नी ने लगाया यह आरोप
डिज्नी ने गूगल को एक पत्र लिखकर अनुरोध किया कि वह अपने AI टूल्स को उसके स्वामित्व वाले किरदारों को उत्पन्न करने से रोकने के लिए सुरक्षा उपाय करे और उनका उपयोग अपने मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए बंद करे। उसने लिखा, "गूगल जानबूझकर अपने उल्लंघन के दायरे को बढ़ा रहा है।" दूसरी तरफ गूगल ने कहा, "डिज्नी के साथ हमारा एक दीर्घकालिक और पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंध है और हम उनके साथ बातचीत जारी रखेंगे।"