गूगल ने यूट्यूब से डिज्नी पात्रों के AI वीडियो हटा दिए हैं

गूगल ने यूट्यूब से हटाए डिज्नी पात्रों के AI वीडियो, जानिए क्या है वजह

क्या है खबर?

गूगल ने डिज्नी के स्वामित्व वाले किरदारों वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से बने वीडियो को यूट्यूब से हटाना शुरू कर दिया है। दिग्गज टेक कंपनी ने स्टूडियो की ओर से इस सप्ताह की शुरुआत में भेजे एक नोटिस के जवाब में यह कदम उठाया है। मुख्य रूप से AI वीडियो टूल वीओ से बनाए गए उन वीडियो को हटाया जा रहा है, जिनमें मिकी माउस, डेडपूल और 'स्टार वार्स' और 'द सिम्पसन्स' के किरदार दिखाए गए हैं।