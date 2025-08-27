एंड्रॉयड स्मार्टफोन की बैटरी जल्दी हो रही खत्म? जानिए वजह और समाधान
क्या है खबर?
कई लोग शिकायत करते हैं कि उनका एंड्रॉयड स्मार्टफोन बार-बार चार्ज करना पड़ता है। इसके पीछे अक्सर कई कारण होते हैं। एक साथ कई ऐप्स का चलना, स्क्रीन की ब्राइटनेस बहुत ज्यादा रखना या स्मार्टफोन का गर्म होना बैटरी को तेजी से खत्म कर सकता है। कई बार गलत पावर एडॉप्टर का इस्तेमाल करने से भी फोन गर्म होकर बैटरी पर असर पड़ता है। सही आदतें अपनाकर इस समस्या को कम किया जा सकता है।
कारण
बैटरी की खपत बढ़ाने वाले कारण
अगर फोन में कई ऐप्स बैकग्राउंड में चलते रहते हैं, तो बैटरी पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। इसी तरह, स्क्रीन की रोशनी हमेशा अधिकतम पर रखने से भी चार्ज जल्दी खत्म होता है। गर्म माहौल में फोन का इस्तेमाल करने या लगातार भारी ऐप्स जैसे कैमरा और गेम खेलने से डिवाइस गरम होकर बैटरी और जल्दी खर्च करता है। बिना मूल चार्जर इस्तेमाल करने पर भी बैटरी के खराब होने का खतरा बढ़ जाता है।
उपाय
बैटरी बचाने के आसान उपाय
एंड्रॉयड स्मार्टफोन में बैटरी सेविंग मोड का इस्तेमाल सबसे कारगर तरीका है। इसे चालू करने पर बैकग्राउंड ऐप्स रुक जाते हैं, स्क्रीन ब्राइटनेस कम होती है और कई फीचर अपने आप बंद हो जाते हैं। इसके अलावा, जरूरत न होने पर मोबाइल डाटा, ब्लूटूथ और लोकेशन ऑफ रखना भी बैटरी बचाता है। गहरे रंग की थीम या डार्क मोड का इस्तेमाल करने से भी बैटरी कम खर्च होती है और रात में आंखों को आराम मिलता है।
अन्य
समस्या बनी रहे तो क्या करें?
अगर सारे उपाय करने के बाद भी बैटरी तेजी से खत्म हो, तो यह सॉफ्टवेयर या बैटरी की खराबी हो सकती है। ऐसे में फोन को रीस्टार्ट करें या सिस्टम और ऐप्स अपडेट करें। कई बार अपडेट से समस्या ठीक हो जाती है। अगर फिर भी समस्या बनी रहे, तो फैक्ट्री रीसेट करने या बैटरी बदलने की जरूरत पड़ सकती है। अंतिम विकल्प के तौर पर, फोन कंपनी की सर्विस सेंटर से संपर्क करना सबसे बेहतर रहता है।