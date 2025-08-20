गूगल पिक्सल 10 स्मार्टफोन सीरीज आज होगी लॉन्च, जानिए कब और कैसे देख सकेंगे लाइव 

टेक कंपनी गूगल आज (20 अगस्त) अपने मेड बाय गूगल इवेंट को आयोजित करेगी। इस इवेंट में कंपनी गूगल पिक्सल 10 स्मार्टफोन सीरीज को लॉन्च करने वाली है। न्यूयॉर्क शहर में होने वाले इस इवेंट को लेकर लंबे समय से टेक दुनिया में उत्सुकता बनी हुई है। माना जा रहा है कि यह इवेंट गूगल के साल के सबसे बड़े लॉन्च में से एक होगा, जहां कंपनी अपने नेक्स्ट-जेनरेशन फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स का प्रदर्शन करेगी।

प्रोडक्ट्स पिक्सल 10 और अन्य प्रोडक्ट्स रिपोर्ट्स के अनुसार, गूगल इस बार 4 स्मार्टफोन्स लॉन्च करेगी, जिसमें पिक्सल 10, पिक्सल 10 प्रो, पिक्सल 10 प्रो XL और पिक्सल 10 प्रो फोल्ड शामिल होंगे। सभी नए टेंसर G5 चिप से लैस होंगे, जो बेहतर परफॉर्मेंस और AI क्षमताओं का अनुभव देंगे। स्मार्टफोन के अलावा, गूगल पिक्सल वॉच 4 और नए ईयरबड्स पेश कर सकती है। खासतौर पर पिक्सल 10 प्रो फोल्ड को लेकर काफी चर्चा है, जिसे अब तक का सबसे एडवांस फोल्डेबल माना जा रहा है।

तरीका कब और कहां देखें इवेंट? गूगल का यह इवेंट आज यूट्यूब पर लाइवस्ट्रीम किया जाएगा, जिसे पूरी दुनिया देख सकेगी। भारत में दर्शक इसे आज रात 10:30 बजे से देख पाएंगे। इसके साथ ही गूगल 21 अगस्त को भारत में एक खास लॉन्च इवेंट आयोजित करेगी, जो भारतीय बाजार को लेकर उसकी रणनीति को दर्शाता है। लॉन्च के बाद पिक्सल 10 सीरीज जल्द ही बिक्री के लिए उपलब्ध हो सकती है, जिसकी झलक गूगल प्ले स्टोर पर विज्ञापन में पहले ही देखी जा चुकी है।